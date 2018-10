Il reddito di cittadinanza potrebbe essere un graditissimo 'regalo' per gli immigrati regolari in Italia. Se fosse infatti confermata la bozza che circola in queste ore, tra i requisiti di accesso al reddito di cittadinanza per gli stranieri regolari in Italia, oltre a quelli economici, ci sarebbe solo l’essere residenti nel nostro paese da almeno dieci anni. Abbiamo chiesto il parere tecnico dell’esperto di immigrazione Gianluca Luciano, fondatore ed editore di Stranieriinitalia.it. Ed è emerso un aspetto che non piacerà agli elettori della Lega. Il reddito di cittadinanza potrebbe spettare anche a un milione circa di immigrati (regolari). Insomma, un bel regalo, anche da parte della Lega, a quello che, a giudicare dalla sua propaganda, è il suo 'nemico giurato'.

Come segnala Gianluca Luciano, "un nostro articolo in lingua romena sul reddito di cittadinanza ha totalizzato oltre ventimila clic in poche ore. Migliaia di letture, in questi giorni, anche le guide in dodici lingue realizzate sullo stesso tema. L’ultima versione del reddito di cittadinanza, insomma, interessa e molto agli stranieri residenti da molti anni in Italia e conoscendo i numeri dell’immigrazione regolare nel nostro paese è anche molto semplice capire perché".

Alla data del 1 gennaio 2018, secondo l’Istat, il numero degli stranieri regolarmente residenti in Italia è di 5.144.440 persone. Dalle tabelle ufficiali, poi, emerge che negli ultimi dieci anni nel nostro paese si sono insediati regolarmente circa un milione e trecentomila nuovi cittadini stranieri. Quanti siano sotto la soglia di povertà e abbiano quindi diritto al sussidio non è facile saperlo con precisione, ma su punto soccorre Luciano: "Un’ipotesi più che realistica, formulata incrociando i dati Istat con quelli dei patronati e dei Centri per l’Impiego, è che almeno il 20 per cento degli stranieri residenti oggi in Italia sia disoccupato o sotto la soglia minima per avere diritto al reddito di cittadinanza". Dati che, peraltro, "potrebbero anche essere ottimistici", avverte. A tal fine va aggiunto che l'indice di disoccupazione degli immigrati regolari in Italia è in aumento dal 2008 a oggi, sette punti in più. Dunque, gli stranieri si stanno 'italianizzando' sempre di più. Di qui il loro 'interesse' per il reddito di cittadinanza e le centinaia di migliaia di clic per le guide realizzate da Stranieriinitalia.it.

Leggi alla mano, inoltre, quello in disocroso non sarebbe il primo 'regalo' del Carroccio agli immigrati. "Non è la prima volta che succede", ricorda Gianluca Luciano. Ma a Salvini oggi fa comodo alimentare l’ansia e la frustrazione degli italiani per un'emergenza immigrazione che semplicemente non esiste nei numeri. Nel 2018 gli sbarchi sono diminuiti dell'87 per cento rispetto allo scorso anno (dati ufficiali del ministero dell'Interno occupato proprio da Salvini) e non certo per merito del governo in carica da quattro mesi, capace solo della sceneggiata della nave Diciotti. "Il leader della Lega, dimentica che nell’autunno del 2009, quando si decise per la maxi sanatoria di lavoratori stranieri, a capo dell'esecutivo c'era Silvio Berlusconi, con Roberto Maroni ministro dell'Interno, all’epoca numero due della Lega Nord". Ma non è tutto, ricorda Luciano.

Ci sono anche tutti quei provvedimenti di sanatorie varie e decreti flussi con cui i governi a guida Lega-Forza Italia hanno regolarizzato almeno due milioni di immigrati in Italia. A cui oggi spettano, giustamente, gli stessi diritti dei cittadini italiani. "Sono fake news quelle secondo le quali i governi di centrosinistra sarebbero responsabili dell’invasione di cui parla Salvini: i numeri dicono che sono stati i governi a guida Lega-Forza Italia ad aver regolarizzato più stranieri". Numeri (ufficiali) alla mano: due milioni con il centrodestra, un milione e duecentomila immigrati regolarizzati dai governi di centrosinistra. Così come va sfatato anche il falso mito della 'sinistra buona con gli immigrati': è stato infatti il governo Prodi a creare i Centri di permanenza temporanea (oggi Cie), "carceri mal sorvegliate dove però comunque si può essere detenuti senza aver commesso un reato", sottolinea Luciano.

E c'è un altro dato. Negli ultimi anni di immigrati irregolari ne sono entrati davvero pochi (vedi tabella sopra), rispetto agli ingressi dovuti alle maxi sanatorie e ai decreti flussi degli anni ‘2000. Il calo degli sbarchi è iniziato molto prima della vittoria elettorale della Lega, a marzo 2018, ed è merito degli accordi con la Libia siglati nel febbraio 2017 dal ministro dell'Interno Minniti. Tuttavia, risulta invece molto difficile il calcolo dei clandestini realmente presenti sul territorio nazionale. "Considerato che siamo da dieci anni un'economia in contrazione e che questo aspetto favorisca i ricongiungimenti con familiari residenti in altri paesi europei, possiamo tranquillamente affermare che almeno l'80 per cento dei cosiddetti clandestini in teoria presenti in Italia in realtà abbiano già lasciato da tempo il territorio nazionale". "Si tratta di una emergenza inventata: mai come in questi anni l’immigrazione non è stata un'emergenza per il nostro paese. Lo è stata in passato, ma più per l'incapacità cronica della nostra classe dirigente di gestire ogni tipo di emergenza, se non a colpi di sanatorie o con scorciatoie di cui hanno quasi sempre pagato il conto gli stessi immigrati".

