Sabrina Misseri, la giovane condannata all’ergastolo per l’omicidio della cugina Sarah Scazzi, avvenuto nell’agosto del 2010 ad Avetrana, in provincia di Taranto, in Puglia, non potrà usufruire dei permessi premio. Lo ha detto Franco Coppi, avvocato della Misseri, in un’intervista su Rai1 rilasciata a ‘’Storie Italiane’’ di Eleonora Daniele. ‘’I permessi premio non arriveranno - ha spiegato Coppi - . Non sono maturati ancora i dieci anni, alla Misseri non sono stati ancora riconosciuti quei famosi sconti di 45 giorni ogni 6 mesi e quindi, allo stato, non è nelle condizioni di poter usufruire di alcun permesso’’. Durante l’intervista il legale della cugina di Sarah Scazzi ha parlato anche delle lettere che la Misseri scrive dal carcere. ‘’Si tratta di una corrispondenza che potrebbe ormai costituire oggetto di pubblicazione, un vero e proprio epistolario’’, parla anche del padre Michele Misseri e del rapporto con lui. (Continua a leggere dopo la foto)



"Nei confronti del padre non prova neanche risentimento - ha aggiuto l’avvocato - prova soltanto pietà e compassione. Naturalmente, voi potete capire, quale sia il suo stato d’animo di fronte a un padre che l’ha accusata, come lei ritiene e anche io ritengo, ingiustamente’’. Una decina di giorni fa, durante Pomeriggio Cinque, si era parlato che di una possibile scarcerazione di Sabrina e della madre Cosima Serrano, anche lei rinchiusa nel carcere di Taranto.

“Dopo la condanna all'ergastolo, i legali di Sabrina e Cosima avrebbero fatto ricorso alla Corte Europea – aveva detto l’inviato a Barbara D’Urso – . E proprio la Corte Europea avrebbe giudicato ammissibile il ricorso, perché ci potrebbe essere qualcosa da rivedere nei tre gradi di giudizio”. E aveva aggiunto: “I legali stanno aspettando anche il processo a carico di Ivano Russo per falsa testimonianza, per capire il futuro della ragazza''.

Dopo l’ammissibilità notificata dalla Corte Europea dei Diritti Umani sul ricorso presentato dalla difesa, e sui cui ancora non c'è stata sentenza, l’avvocato Coppi ha chiarito che "nell'ipotesi in cui Strasburgo dovesse riconoscere che sono stati consumate violazioni dei diritti della difesa, si porrà poi in Italia il problema di una riapertura del procedimento: è chiaro che puntiamo a questo, non ci interessa affatto una condanna dell’Italia al risarcimento dei danni’’.

