Calcolando la radice quadrata della terra sottratto per la velocità della luce moltiplicato quella del miagolio felino otterremo qualcosa di sensazionale. Che cosa? Un’auto che vola a 914 km/h. Talmente veloce che neppure l’uomo alla guida si era accorto di correre vicino a mac1. Giustamente è scattata la multa. E poi il ricorso, visto che l’uomo al volante non era Doc Brown. E qui la beffa, si perché nonostante l'errore evidente l’automobilista dovrà affrontare una doppia spesa. Oltre al danno, la beffa: l'uomo, che si è visto recapitare una multa per eccesso di velocità, ora dovrà pagare anche le spese per il ricorso legale.L'auto guidata dall'uomo, un belga di nome Luc che vive a Bruxelles, era stata infatti 'beccata' da un autovelox all'incredibile velocità di 914 km/h lungo una strada in cui il limite è fissato a 70. Ovviamente, non esistendo automobili capaci di raggiungere la velocità degli aerei, si tratta di un chiaro errore dell'autovelox, che ha registrato una velocità decisamente fuorviante, pari al 1310% rispetto al limite consentito. (Continua dopo la foto)



L'automobilista, come riporta anche il portale Autopista, ha riconosciuto di aver percorso quella strada al di sopra del limite, ma di certo non può aver viaggiato alla velocità indicata dal radar.Per il ricorso, però, le spese sono tutte a carico del multato: dopo aver pagato 96 euro di multa per eccesso di velocità, ora ne ha spesi quasi 1500 per l'azione legale. Luc ora vorrebbe che quelle spese fossero rimborsate, ma non sarà una battaglia facile.

A Bruxelles non è la prima volta che gli autovelox "danno i numeri": in passato, infatti, un altro automobilista era stato 'beccato' a 696 km/h. Velocità decisamente impossibili, ma comunque lontane dallo sgradevole primato conquistato da Luc. Per guidare a mille all'ora non serve una Ferrari, né una Mercedes, tanto meno un jet: basta una Fiat Panda. Se non ci credete, provate a chiedere ad un automobilista di Faenza che, come Luc, si è visto recapitare una multa stratosferica. (

Quando l'ha letta, l'uomo ha sgranato gli occhi. E c'è da capirlo: l'autovelox aveva segnato che stava sfrecciando per le vie della città a 1.442 km/h.Da non crederci. E infatti i vigili hanno ammesso che si trattava di un madornale errore. "Quel giorno - scrive la polizia urbana, come riportava dal Resto del Carlino - mentre si caricavano i dati, si è verificata una svista; è stato digitato il valore 1.442, l’orario’ nel ‘campo’ velocità anziché nel campo ‘ora’. A conclusione dell’inserimento dati il programma ha evidenziato l’anomalia del mancato inserimento dell’orario (che quindi è stato digitato nuovamente), ma non l’anomalia del valore della velocità".

