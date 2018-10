Giornalismo italiano in lutto. Morta a 56 anni la ‘signora della bellezza’

Il giornalismo italiano piange una delle sue penne più autorevoli. È morta a Milano a soli 56 anni Loredana Ranni. Intelligente e brillante, era da tempo malata di cancro. Da anni caporedattore centrale a “Immagine”, rivista del gruppo Rcs, era nata a Carunchio (Chieti). Cresciuta a Pescara dove, dopo la laurea in Lettere, aveva mosso i primi passi nel giornalismo, prima a "La Nuova Gazzetta" e Tvq. Iscritta all'Ordine dal 1984, col primo corso sperimentale per giornalisti di moda alla Marzotto iniziò l’avventura nel mondo che più l’appassionava. A far trasferire Loredana a Milano inizialmente fu la sua passione per il giornalismo di moda, ma poi anche un male che sembrò esserle piombato addosso per cancellarle speranze e ambizioni, affetti e dignità. Invece Loredana ha lottato contro un cancro che ha provato a toglierle voce e sorriso senza riuscirci . (Continua dopo la foto)



“Io,Viva di tumore ” è questo: la storia di un calvario, della speranza di farcela, di una famiglia che lascia Pescara per assistere una figlia. La storia di un esempio dalla cui forza molte donne possono prendere coraggio. “Il fatto che sembrò incredibile agli stessi medici fu che, nel giro di una settimana, i noduli si erano trasformati in una massa che prendeva trachea, polmoni e spingeva il cuore”.

E ancora: “Ebbi il primo arresto cardiaco, a cui ne seguì un secondo quando ero già ricoverata in terapia intensiva. La diagnosi parlava di una forma molto aggressiva di Linfoma non Hodgkin. Mi ero trasferita da Pescara a Milano, per realizzare il mio sogno: fare la giornalista di moda. Al momento della malattia ero lontana da tutti, famiglia e amici”. Loredana Ranni racconta del padre “dirigente delle poste a Pescara che chiese il trasferimento a Milano per assisterla, con la mamma, sostenendola durante tutto il terribile percorso della malattia”.

“Non ero operabile con intervento chirurgico, perché la massa si era infilata tra i diversi organi”.Tra le sue esperienze, la rivista Fashion, Cipria e “Io Donna” il supplemento del Corriere della Sera, con la quale collaborava ancora. Volontaria e addetta stampa dell'Admo, attività iniziata dopo la personale esperienza col tumore che riuscì a sconfiggere e su cui scrisse il libro "Io viva di tumore" (Proedi editore), Loredana era consulente "wedding planner" e collaborava con la Regione al progetto "The Beautiful Wedding in Abruzzo", con l'attore Ron Moss ("Ridge di Beautiful") come testimonial.

