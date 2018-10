Entra in ospedale per un banale intervento ma qualcosa va storto. Lascia una figlia

Va alla clinica Marchetti per sottoporsi a gastroscopia e muore subito dopo l’esame. Una donna di 69 anni di Montelupone, subito dopo l’esame avrebbe iniziato a vomitare sangue per poi perdere i sensi e morire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e un’ambulanza. Era stato il marito ad accompagnarla alla struttura per quello che avrebbe dovuto essere un esame di routine. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. La donna lascia il marito e una figlia."Sono circa 300 mila le cause oggi in Italia per errori medici e ci vogliono oltre 4 anni per arrivare alla conclusione dell'iter giudiziario". Sono i dati emersi dal convegno 'Legge Gelli e Sistema nazionale delle linee guida, genesi ed evoluzione della responsabilità professionale in sanità', che si è svolto oggi alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. Un evento che ha visto confrontarsi i maggiori esperti del settore. (Continua dopo la foto)



"La legge Gelli - è stato sottolineato - ha radicalmente cambiato il campo delle responsabilità medica, nell'ottica di offrire maggiori garanzie al paziente. Uno degli obiettivi è di ridurre il ricorso alla medicina difensiva e limitare l'utilizzo del processo penale solo ai casi nei quali esistano davvero i presupposti".Dopo i saluti del presidente della Regione Molise, Donato Toma, e del presidente dell'Ordine degli avvocati di Campobasso, Demetrio Rivellino, ha introdotto i lavori Mario Zappia, direttore generale della Fondazione Giovanni Paolo II che ha promosso l'evento in collaborazione con l'Ordine degli avvocati del Molise. (Continua dopo la foto)

"Questa legge stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie si attengano alle raccomandazioni previste dalle linee guida - ha commentato Rocco Bellantone, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica - Altra importante novità è l'obbligo di istituire un collegio peritale di cui facciano parte, oltre al medico legale, anche specialisti della materia oggetto del procedimento". (Continua dopo la foto)

"La riforma Gelli introduce sostanziali novità, mettendo in primo piano la sicurezza del paziente senza dimenticare il diritto del medico a svolgere la propria attività con serenità - ha ricordato Zappia - Abbiamo voluto organizzare questo incontro per offrire un percorso di alta formazione al territorio su un tema che coinvolge tutti gli operatori della sanità. Ringrazio gli eminentissimi relatori che ci hanno onorato della loro presenza"."La legge - ha osservato il suo estensore, Federico Gelli - permette da una parte di tutelare il professionista, dall'altra il cittadino che avrà tempi certi di risarcimento in caso di malasanità. Dal lato dei cittadini ci saranno maggiori garanzie di trasparenza, come il diritto ad avere dalla struttura sanitaria la propria cartella clinica entro soli 7 giorni dalla richiesta. A questo si aggiunge l'istituzione di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, non pignorabile, con il quale poter garantire i risarcimenti i cittadini in caso di sinistro. Dal lato degli esercenti - ha aggiunto Gelli - viene esclusa la responsabilità penale nei casi di imperizia quando sono rispettate proprio le raccomandazioni previste dalle stesse linee guida".

Ti potrebbe interessare: GF Vip, Gabriele Parpiglia racconta il gesto di Francesco Totti dietro le quinte