Aveva solo 23 anni Luca, che ha perso la vita in un tremendo incidente stradale avvenuto il weekend scorso a Crescentino, nel Vercellese. Si chiamava Luca Carè e, stando a una prima ricostruzione, era diretto a Chivasso dove avrebbe dovuto incontrare alcuni amici. Il giovane piemontese era al volante di una Renault Megane quando, in strada Ghiaro, poco prima del ponte della ferrovia, dopo una leggera curva a sinistra e per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto, è uscito dalla carreggiata ed è andato a schiantarsi contro un muro di cemento. A poca distanza, secondo le informazioni raccolte, c'era il fratello che viaggiava su un’altra auto e avrebbe assistito a tutta la scena, precipitandosi anche sul luogo dello schianto per prestare i primissimi soccorsi che purtroppo si sono rivelati inutili. Luca è praticamente morto sul colpo dopo quello schianto tremendo. Sul posto si sono precipitati forze dell'ordine e personale sanitario, ma per lui non c'era più niente da fare. (Continua dopo la foto)



Sono intervenuti i carabinieri di Crescentino, i vigili del fuoco di Livorno Ferraris, due ambulanze della Croce Rossa di Chivasso e Lauriano. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i familiari di Luca, il cui corpo è stato poi trasportato presso le camere mortuarie dell’ospedale di Chivasso. I carabinieri e i vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per far luce sulle cause dell'incidente, che potrebbe essere stato provocato da una distrazione oppure da un malore. A Lamporo, dove viveva Luca, sono rimasti tutti sotto choc per la tragedia.

Poche ore prima e a Solarolo, un'altra giovane vita spezzata a seguito di un incidente. La vittima, Francesco Mazzini, aveva 28 anni ed è stato trovato morto in un fossato da alcuni automobilisti di passaggio in un fosso tra Cotignola e Solarolo venerdì mattina. Sono subito scattate le indagini per capire l'esatta dinamica dell'incidente, ma - come riportato da Il Resto del Carlino – sembrano non esserci dubbi sul fatto che abbia fatto tutto da solo.

Sul posto, dopo l'allarme lanciato dagli automobilisti, sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del 28enne. La notizia della morte di Francesco Mazzini, giovane agricoltore che lavorava nella proprietà di famiglia, padre di un bambino di soli 4 anni e che aveva una grande passione per il calcio e in particolare per il suo amato Cesena, ha gettato tutti nello sconforto a Ravenna.

Morto sul colpo. Auto contro camion, se n'è andato così. Era molto stimato