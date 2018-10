Malattia di Lyme, è allarme in Italia: i sintomi da tenere sotto controllo 

La malattia di Lyme crea allarme in Italia. Come riporta Il Gazzettino, questa infezione è diffusa soprattutto in Friuli Venezia Giulia con centinaia di casi, basti pensare che il primo isolamento italiano del germe responsabile è avvenuto a Trieste nel 1987. Sebbene sia considerata una malattia rara, in Friuli si registrano un picco di casi di malattia di Lyme, assieme a Liguria e provincia autonoma di Trento. Attualmente alla clinica udinese è ricoverato un paziente con meningite da Lyme e sono circa un paio al mese i casi che arrivano «con forme invasive del cervello o delle articolazioni, ma sono una minoranza rispetto ai casi in forma iniziale che è molto blanda», spiega l'infettivologo Matteo Bassetti. Provocata dal batterio Borrelia burgdorferi, la malattia è veicolata dalla puntura delle zecche. La diffusione in Friuli Venezia Giulia è legata alla conformazione geografica, alla presenza di montagne, boschi, agricoltura e tanti animali selvatici. Il tutto contribuisce a rendere il Fvg l'habitat perfetto per la zecca e quindi anche per la Borrelia che può colonizzare queste zecche. (Continua a leggere dopo la foto)



La borreliosi di Lyme deve il nome all’omonima cittadina americana in cui fu descritto il primo caso nel 1975. L’infezione, di origine batterica, colpisce prevalentemente la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e gli organi interni. Può manifestarsi con sintomi gravi, persistenti e, se non viene curata, assume un decorso cronico. L’agente patogeno, la Borrelia, è un genere di batterio. Clinicamente i primi sintomi della malattia sono intermittenti e mutevoli. La malattia inizia tipicamente in estate e all’inizio si manifesta con una macchia rossa che si espande lentamente.

Entro qualche settimana (che in qualche caso possono diventare mesi), si possono sviluppare disturbi neurologici precoci caratterizzati da artralgie migranti, mialgie, meningiti, polineuriti, linfocitoma cutaneo, miocardite e disturbi della conduzione atrio-ventricolare. I sintomi sono fluttuanti e possono durare per mesi e cronicizzare. L’ultima fase della malattia a distanza di mesi o anni dall’infezione, è caratterizzata da alterazioni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico (artrite cronica), del sistema nervoso centrale e periferico (meningite, encefalomielite, atassia cerebellare, polineuropatie sensitivo–motorie, disturbi del sonno e comportamentali), della cute (acrodermatite cronica atrofica) e dell’apparato cardiovascolare (miopericardite, cardiomegalia).

Dopo due anni di assenza dal mondo dello spettacolo, la conduttrice Victoria Cabello ha raccontato di essere guarita e di non aver potuto lavorare perché colpita dall'infezione. Prima di lei la malattia di Lyme aveva dato filo da torcere anche a Bella Hadid, la modella che si è ammalata come la madre Yolanda e la cantante Arvil Lavigne, che aveva invece raccontato la sua storia due anni fa in una trasmissione televisiva.

Melanoma vaginale, come riconoscerlo. I sintomi