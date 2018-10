Papà lancia la figlia di 6 anni dal balcone e accoltella il fratello più grande della piccola. Una domenica da incubo in una delle province italiane, precisamente a Taranto, in Puglia, dove un raptus di follia ha stravolto la quotidianità di un'intera famiglia. Dopo l'ennesimo litigio al telefono con la ex moglie, ha accoltellato al collo il figlio di 14 anni e poco dopo ha lanciato dal balcone del terzo piano la figlia di 6 anni che ora è in fin di vita. Il terribile fatto di cronaca è accaduto a Taranto, in uno stabile del rione Paolo VI. L'uomo, un 49enne che aveva da poco perso la patria potestà, è stato arrestato per tentato omicidio: i carabinieri hanno dovuto salvarlo dal linciaggio di centinaia di persone accorse sul posto. A quanto si apprende le condizioni della bambina sono critiche. I medici stanno cercando in tutti i modi di tenerla in vita ma si tratta di una situazione estremamente delicata. Mentre non sarebbero gravi le ferite riportate dall'altro figlio. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto riportato dai vicini della famiglia tarantina sembrerebbe che il 49enne non riuscisse ad accettare la separazione e la perdita della patria potestà genitoriale. Al momento dell'aggressione in casa c'erano la madre dell'uomo, suo fratello e un nipote. La versione di questi ultimi è al vaglio degli inquirenti che hanno ascoltato anche la mamma dei due minorenni, altri parenti e i vicini di casa. L'aggressione è avvenuta a casa della madre che in quel momento era assente. Nell'abitazione erano presenti - secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto - la mamma dell'arrestato e il cognato. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Taranto, guidato dal tenente colonnello Roberto Spinola. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Ma come sono andati i fatti? Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 49enne domenica mattina è piombato nell'abitazione di sua madre e, dopo aver litigato al telefono con la ex moglie, ha cominciato a dare in escandescenze fino a sfogare la sua rabbia contro i due figli. L'uomo ha accoltellato il primogenito ma la ferita fortunatamente si è rivelata superficiale e il ragazzo è riuscito a uscire di casa e ad andare con lo zio in ospedale. Il papà, dopo qualche minuto, ha preso in braccio la bambina di sei anni che era sul divano e l'ha scaraventata dal balcone nonostante i tentativi degli altri familiari di bloccarlo. (Continua a leggere dopo la foto)



Anche gli altri parenti sono fuggiti, lasciando solo l'uomo che si è barricato in casa. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno dovuto sfondare la porta e usare spray al peperoncino per riuscire a immobilizzare l'uomo e arrestarlo.

Leggi anche:

Massacrata dal fidanzato. Ancora un caso di violenza sulle donne

fbq('track', 'STORIE');