“Coltellata al cuore”. Dramma a Napoli, giovane calciatore ucciso in strada

Giallo nella notte a Napoli. Un giovane di 21 anni, Raffaele Perinelli, residente a Miano, in via Caprera, è morto all'ospedale Cardarelli con una ferita da coltello all'emitorace sinistro. Il giovane è stato accompagnato da uno sconosciuto che ha fatto perdere le sue tracce. Sono in corso indagini dei carabinieri per accertare dove e perché è stato accoltellato Perinelli. Accoltellato al cuore, arriva morto in ospedaleRaffaele Perinelli, incensurato, era figlio di Giuseppe, ex esponente del clan Lo Russo, ucciso in un agguato nel 1999. Viveva in via Caprera a Miano, era un giovane calciatore. Giocava terzino sinistro ed era cresciuto nella giovanile del Sant'Agnello. Due anni fa si era speso per la salvezza del Gragnano in serie D e poi aveva indossato la maglia della Turris. Attualmente era 'svincolato' in attesa di trovare una nuova squadra dove giocare. Appena due settimane fa la sua ex squadra, la Turris, era stata condannata a risarcirgli 3 mila euro dopo che il terzino aveva citato la società corallina per non avergli corrisposto tutto lo stipendio pattuito. (Continua dopo la foto)



La vertenza era finitia in Procura Federale.Per una crudele combinazione del destino, anche lui, che aveva deciso di vivere lontano dai clan, è morto in un agguato proprio come capitò al padre camorrista.Il padre Giuseppe Perinelli fu ammazzato durante uno dei periodi più complessi della storia della camorra napoletana. Non fu, quella, una guerra per difendere interessi e potere del clan. Fu invece il grido di vendetta di un boss rimasto vedovo. Cinque omicidi per punire chi aveva ucciso sua moglie. Chi l'aveva massacrata a colpi di fucile.

Lei era Assunta Sarno, consorte del boss di Donnaregina Giuseppe Misso 'o nasone ammazzata nella cosiddetta strage di Acerra nel '92.A quella mattanza seguirono cinque delitti, raccontati dai familiari pentiti dello stesso Misso, pure lui collaboratore di giustizia. Tredici persone - alleate di Misso - furono arrestate con l'accusa di essere responsabili di quegli omicidi. La Direzione distrettuale Antimafia aveva ricostruito l' intero scenario della vicenda.

Quando Assunta Sarno viene uccisa nel '92 (con il braccio destro di Misso, Alfonso Galeota) il marito boss era in carcere (imputato fra l'altro nel processo per la strage del treno 904 da cui fu assolto).Ne era uscito soltanto nel '99 e con un solo pensiero: vendicare la moglie. E negli anni da uomo libero - tra il ' 99 e il 2003 - scatenò la ritorsione contro i Licciardi, i responsabili - per lui - della strage di Acerra. Con la collaborazione degli scissionisti del clan Lo Russo di Miano furono ammazzati Vincenzo Murolo, Antonio Ranieri "Polifemo", Giuseppe De Tommaso e Gennaro Esposito. Infine Giuseppe Perinelli, degli Scissionisti dei Lo Russo, per avvertire gli alleati: non tornate con i Licciardi.

