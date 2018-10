“Perché l’ho fatto”. Spara all’ex moglie e fugge in vespa. Il motivo è assurdo

Spara a ex moglie e si giustifica così: "Mi spiace, mi sentivo un uomo solo". Lo ha dichiarato ai carabinieri Salvatore D'Apolito, il cinquantenne di Villasanta (Monza) che il 27 settembre scorso ha sparato sei colpi di pistola all'ex moglie Flora Agazzi, 53 anni, a Negrone di Scanzorosciate, nel Bergamasco, ferendola gravemente. Ieri alle 21 si è costituito con il suo avvocato. L'uomo, di origine foggiana, ha detto ai militari dell'Arma che lo cercavano da una settimana di essere stanco della latitanza e dispiaciuto per quello che aveva fatto. Ha aggiunto di non aver mai accettato la separazione dalla donna e che si sentiva solo e abbandonato da tutti, isolato anche dai suoi familiari. Un movente che gli inquirenti avevano già comunque ricostruito. L'uomo viveva a Villasanta, in Brianza, ma a casa non è rientrato. (Continua a leggere dopo la foto)

[caption id="attachment_314540" align="alignnone" width="800"]

Spara a moglie[/caption]

Il 27 settembre ha sparato sei colpi di pistola all’ex moglie Flora Agazzi, 53 anni: si è presentato davanti a casa sua, a Scanzorosciate, prima le ha bucato le gomme dell’auto, poi, mentre stava rientrando in casa le ha sparato al collo e al torace ferendola gravemente. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Nessuno lo aveva più visto dopo la sua fuga in Vespa, dalla villetta dove aveva atteso la ex moglie. I due non vivevano più insieme da gennaio 2017 e la donna era tornata ad abitare con i genitori a Presezzo (Bergamo). Dopo lo scooter bianco l'uomo ha usato nella fuga un vecchio camper. La donna è ancora grave, ma stazionaria, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al programma 'Chi l'ha visto? la sorella Libera D’Appolito aveva lanciato un appello per convincere l'uomo a costituirsi: "Mi auguro, se mi sente, che ci ripensi e si costituisca: è una tragedia per noi, è una tragedia per i ragazzi, una tragedia per Flora. Io l’unica cosa che posso dire è lanciare un appello, Salvatore costituisciti ai carabinieri! Pensa a tutti noi, ma soprattutto per te stesso. Cosa pensi di ottenere così? Siamo distrutti». Dopo otto giorni si è consegnato". (Continua a leggere dopo la foto)



Durante la latitanza si era nascosto in un camper di sua proprietà, nella boscaglia fuori Lesmo (Monza e Brianza). Lì è stata recuperata anche l'arma del delitto. D'Apolito è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

Leggi anche:

“Non c’è più”. Lacrime e dolore per Costantino Vitagliano: il terribile lutto. E rivela: “Soffro di attacchi di panico”

fbq('track', 'STORIE');