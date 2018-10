Gessica Lattuca scomparsa: della giovane mamma siciliana non si hanno notizie da 55 giorni e ogni ora che passa il quadro è sempre più inquietante. Dietro alla sparizione della ventisettenne potrebbe esserci - e ciò si ipotizza fin dai primissimi giorni - un regolamento di conti mafioso o un nuovo caso di 'lupara bianca'. Nelle ultime ore, inoltre, si sono aggiunte piste che potrebbero portare alla prostituzione e al traffico di droga. Per esempio, nelle perquisizioni dei giorni scorsi i carabinieri, hanno utilizzato due cani, uno molecolare per fiutare tracce umane e l'altro antidroga, perché la pista Favara-Liegi, emersa nelle ultime ore, non è poi così remota. Secondo quanto risulta agli inquirenti Filippo Russotto, padre di tre figli della donna scomparsa, e Gessica avevano fatto brevi viaggi, andata e ritorno in Belgio con gli autobus che collegano la Sicilia al nord Europa. Spesso su queste tratte a bordo di mezzi di linea, vengono trasportate anche modeste quantità di droga, potendo beneficiare della complicità degli autisti. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma il quadro emerso nelle ultime ore è ancora più preoccupante. Riguarda l'arresto di Gaspare Volpe, suo ex datore di lavoro che avrebbe coinvolto Gessica Lattuca in un caso di prostituzione. Insieme alla donna scomparsa coinvolta nel giro anche Serena Restivo, migliore amica della mamma favarese. Nelle telefonate captate dai carabinieri di Agrigento durante le indagini di un procedimento penale connesso alla scomparsa di Gessica Lattuca, il quadro appare chiaro: la donna era coinvolta in un giro di prostituzione e, forse, droga.

Secondo le intercettazioni degli inquirenti il giro di prostituzione era un canale per 'consumare' anche sostanze stupefacenti. La droga veniva rifornita alle donne da Angelo Stagno, un pregiudicato di Favara già indagato dalla procura di Agrigento per spaccio di sostanze stupefacenti. "Se vieni da me ti do anche una cosina". Era questa la frase dove la parola "cosina" secondo gli inquirenti significherebbe cocaina. Da questa conversazione tra Gaspare Volpe alias "Baddari" che si capisce che Gessica subisce dal 60enne una forte sudditanza psicologica. Richieste ed offerte di sesso a pagamento in cambio di droga o generi alimentari. L'ipotesi di reato su cui il sostituto procuratore Paola Vetro sta lavorando è per sequestro di persona - tirando in mezzo al punto la cosiddetta 'Lupara Bianca' - e sfruttamento della prostituzione.



Ma come è consuetudine in questi casi, potrebbe trattarsi un escamotage investigativo che gli addetti ai lavori definiscono "procedimento specchio". Le speranze della famiglia di Gessica Lattuca di trovare la donna ancora viva si affievoliscono sempre di più. Ma ancora non è detta l'ultima parola.

