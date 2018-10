Salmonella nella salsiccia. Le salmonelle sono batteri capaci di causare infezioni sia nell’uomo sia negli animali. Esse sono classificate in quattro gruppi: A, B, C, D, con caratteristiche in parte sovrapponibili. I primi tre gruppi includono le salmonelle responsabili di forme cliniche a prevalente manifestazione gastroenterica a rapida guarigione e sono dette salmonellosi minori o paratifi (S. enteritidis e S. typhimurium). La salmonellosi viene trasmessa attraverso l’ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto, attraverso cioè la manipolazione di oggetti o piccoli animali in cui siano presenti le salmonelle. Il cibo contaminato non presenta alcuna alterazione delle caratteristiche organolettiche (colore, odore, sapore, consistenza): gli alimenti solitamente sono uova crude, latte, sale, frutta e verdura oltre che la carne come, appunto, la salsiccia. (Continua a leggere dopo la foto)



Le salmonellosi si manifestano, generalmente, dopo 12-36 ore dall'ingestione di alimenti in cui era presente il batterio, protraendosi per circa una settimana. Nella maggior parte dei casi decorrono in forma lieve. I sintomi principali sono: febbre, nausea, diarrea, vomito e dolori addominali. Talvolta ci sono forme cliniche più gravi che si verificano soprattutto in soggetti fragili (anziani, bambini e soggetti con deficit del sistema immunitario), che rendono necessario il ricovero ospedaliero.

Le salmonellosi nell'uomo possono anche causare lo stato di portatore asintomatico. Ma appunto la salmonella potrebbe trovarsi anche in un lotto di salsiccia. Nuovo allarme sul mercato italiano, in atto c'è un forte rischio di una possibile contaminazione microbiologica per il ceppo spp. Questo è stato l'ennesimo annuncio fatto dal Ministero della salute, il quale ancora una volta si ritrova a divulgare l'allarme per le salsicce sfuse contaminata dal virus di Salmonella spp, emersa dall'esame di alcuni campioni. Ecco di quale lotto si tratta: la salsiccia richiamata è quella con il numero di lotto 29/2018, con termine di scadenza minima del 15/10/2018. Le salsicce provengono dall'azienda Macelleria Partenzi di Partenzi Francesco, nello stabilimento di viale Trento e Trieste, 92 a Spoleto (PG).



Nella giornata di ieri, invece, ha fatto 'rumore' la notizia di allarme salmonella nei croissant della Bauli: si tratta di un "rischio microbiologico". Il ministero della Salute avvisa che non vanno consumati. Sul sito del dicastero ci sono fotografia e indicazione del lotto di croissant "5 cereali latte fresco" della Bauli, prodotti nello stabilimento di Castel d'Azzano, in provincia di Verona, e in scadenza a fine novembre, che potrebbero contenere il batterio della Salmonella spp.

