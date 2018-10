Morto sul colpo. Auto contro camion, se n’è andato così. Era molto stimato

Tragico schianto nei pressi di Somma, nel comune di Terni lungo la strada che porta a Spoleto. Un’ auto è finita contro un camion. A perdere la vita un imprenditore ternano del settore pompe funebri, Tarquinio Amati. L'uomo viaggiava a bordo di un fuoristrada Land Rover quando si è scontrato con un camion che da Spoleto scendeva verso Terni. L'impatto è stato violento e per l'uomo alla guida del fuoristrada non c'è stato nulla da fare. Facile immaginare che si sia trattato di un frontale, ma l'esatta dinamica dell'incidente non è stata ancora accertata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e la polizia Stradale. Somma chiusa al traffico Alcuni colleghi dell'imprenditore sono arrivati sul posto della tragedia, dove è stata accompagnata la moglie dell'imprenditore ternano. Negli ultimi 10 anni il numero di persone coinvolte in incidenti stradali è passato da 330.981 a 250.128 tra feriti e morti (-24,4%). (Continua dopo la foto)



Il numero di incidenti è passato da 230.871 del 2007 a 174.933 del 2017, con una riduzione del 24,2%, di cui gli indicenti mortali sono passati dal 2% all'1,8%. Il numero dei feriti da 325.850 è passato a 246.750, con una riduzione del 24,3% mentre le persone decedute erano 5.131 e sono scese a 3.378 (-34,2%). I conducenti che hanno riportato ferite o sono deceduti passano da 230.971 a 170.714, in diminuzione del 26,1%; mentre i passeggeri, vittime di un incidente, sono calati del 26,8% (da 78.857 a 57.725).

Le tabelle dell'Istat offrono anche una divisione per sesso da cui emerge che sono soprattutto gli uomini a restare coinvolti negli incidenti: nel 2007 gli uomini rimasti coinvolti in un incidente erano 210.308, pari al 63,5% del totale, di cui 206.182 feriti e 4.126 morti; mentre le donne erano 120.673 (36,5%), di cui 119.668 ferite e 1.005 morte. Dieci anni dopo gli uomini sono scesi a 155.586 (62,2% del totale), di cui 152.877 feriti e 2.709 morti; mentre le donne sono stati 94.542 (37,8%), di cui 93.873 ferite e 669 morte.

Considerando solo gli incidenti mortali risulta che nell'80,2% dei casi che si sono verificati lo scorso anno le vittime erano uomini, mentre nel restante 19,8% erano donne. Il fenomeno interessa soprattutto il sesso maschile anche andando indietro nel tempo; nel 2007 gli uomini che hanno perso la vita erano il 78,7% del totale, mentre le donne il 21,3%.

