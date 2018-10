Noemi Durini, uccisa brutalmente dal fidanzato. La condanna a un anno dall’omicidio 

Il gup del tribunale dei Minorenni di Lecce ha condannato L.M., 18 anni, a 18 anni e 8 mesi per l'omicidio della sedicenne Noemi Durini, di Specchia, avvenuto il 3 settembre dell'anno scorso. Il giovane, all'epoca 17enne, fidanzato della vittima, aveva confessato il delitto e fatto ritrovare il cadavere della ragazza 10 giorni dopo il delitto. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Il pubblico ministero Anna Carbonara aveva chiesto 18 anni per l'omicidio mentre la richiesta era stata di circa poco più di 1 anno e mezzo per altri reati come furto, danneggiamento e lesioni. L'avvocato della madre di Noemi, Mario Blandolino, ha detto di voler aspettare le motivazioni della sentenza per comprendere il modo in cui si è regolato il giudice per le udienze preliminari, cioè se ha accolto in toto la richiesta dell'accusa sull'omicidio e solo in parte le richieste relative agli altri reati oppure se si è regolato in un’altra maniera. (Continua a leggere dopo la foto)



Il cadavere di Noemi venne fatto trovare dall'imputato dieci giorni dopo il delitto in un uliveto di Castrignano del Capo. In aula oltre al padre di Noemi, Umberto, assistito dall'avvocato Francesco Zacheo, anche la madre Imma Rizzo e la sorella di Noemi. Ieri l'avvocato della difesa Luigi Rella aveva chiesto una nuova perizia psichiatrica, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'esclusione della premeditazione.

Quella notte Lucio ha preso Noemi dalla sua abitazione, l'ha portata in aperta campagna con la sua auto e lì l'ha uccisa, colpendola diverse volte con corpi contundenti. Un delitto premeditato secondo gli inquirenti, con l'aggravante della crudeltà e di aver agito per futili o abietti motivi. Il giovane ha detto di aver ucciso la ragazza perché lei gli avrebbe chiesto di sterminare la sua famiglia. La vicenda ha dato il via a un duro scontro tra le due famiglie coinvolte.

"Non posso mai perdonarlo, bisogna dargli l'ergastolo: con Lucio ci siamo guardati negli occhi, e in quello sguardo c'era un anno intero di sofferenza", ha detto Imma Rizzo, madre di Noemi. La donna ritiene ingiusta la sentenza: "Bisogna che cambi questa giustizia, che cambino queste leggi", ha affermato. "Un reo confesso di un delitto così crudele non può partire con un rito abbreviato per minori. Bisogna dargli l'ergastolo, poi si vede come recuperarlo, ma in un secondo momento: intanto deve pagare".

