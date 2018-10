Choc nella spiaggia italiana. 50enne gravissimo: emorragia interna e fratture

Un kitesurfer di Roma, Alessandro Ognibene, sarebbe stato risucchiato dal vortice d’aria creato da un elicottero militare che transitava nelle vicinanze. Il mezzo sembra appartenere a una forza militare straniera, impegnata in una esercitazione multinazionale interforze. È successo nel pomeriggio di mercoledì, verso le 15, a Torre Flavia, nei pressi di Ladispoli, dove l'uomo si trovava per praticare lo sport. Nessun equipaggio di volo si sarebbe accorto dell'accaduto. Il Messaggero riporta che da diversi giorni i cittadini di Ladispoli e Cerveteri lamentano la presenza di mezzi in addestramento sulle città, anche a bassa quota. Le esercitazioni interforze in atto farebbero riferimento alla sede dell'aeroporto di Furbara. Alessandro Ognibene, residente a Casal Lumbroso, trasportato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli con l'eliambulanza. È rimasta lievemente ferita al piede una guardia giurata che si trovava in spiaggia. Intervenuti il 118, i carabinieri e la guardia costiera. (Continua a leggere dopo la foto)



L’incidente non ha precedenti e sarà oggetto delle indagini dei carabinieri e della Guardia costiera. Fonti dello Stato Maggiore della Difesa hanno fatto sapere che "Ci sono delle indagini in corso e le cause sono ancora da accertare. Nell'area, da alcuni giorni – spiegano ancora - sono in atto delle attività addestrative multinazionali, che vedono operare insieme Forze armate anche di altri Paesi del Mediterraneo. Lo Stato Maggiore della Difesa, in via precauzionale, ha comunque avviato immediatamente delle indagini per accertare se la dinamica dell'incidente possa essere ricondotta ad attività militare in atto nell'area parallelamente e nel pieno rispetto delle attività investigative condotte sotto la direzione della competente autorità giudiziaria, tempestivamente informata".

«Noi cerchiamo con ogni mezzo di difendere il nostro simbolo ma da tempo elicotteri sorvolano la Palude a bassa quota: è pericoloso per l'ecosistema» commenta Corrado Battisti, il responsabile del sito naturale per conto di Città Metropolitana. Fari puntati anche sulla fruizione delle spiagge. «Già durante l'estate un'ambulanza ha avuto ostacoli per entrare e salvare una persona. Non si può lasciare Torre Flavia senza servizi e assistenza.

Era un elicottero militare e l'elica ha aspirato il kitesurfer che neanche si trovava ancora in acqua» ha raccontato ai carabinieri uno dei testimoni. «Ho anche le foto degli elicotteri che sono passati a neanche 100 metri. Quello dell'incidente se n'è andato via, il surfista ha riscontrato un'emorragia interna. Quest'area è inaccessibile da anni persino per le ambulanze, l'elisoccorso è arrivato dopo un'ora. Ci sono nomi e cognomi dei responsabili» sostiene Santino Esigibili titolare di un'ex area camping.

Addio Gage, morto in modo assurdo a 12 anni: un paese in lutto