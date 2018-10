Gessica Lattuca scomparsa, ci sono importanti novità. Nella giornata di ieri era circolata la notizia di un suo coinvolgimento in un giro di prostituzione. E questa mattina, all'alba, l'uomo che l'avrebbe coinvolta è stato arrestato: si tratta di Gaspare Volpe alias 'Baddari'. L'ex datore di lavoro della ragazza è stato arrestato per un procedimento che riguarda violenze ai danni dell'ex moglie Secondo quanto raccolto dagli investigatori sembra che Baddari fosse stato vittima, lo scorso 23 settembre, di un oscuro episodio: il rogo dell'auto che aveva in uso, innescato in pieno giorno nelle strade della cittadina. L'episodio sembra riconducibile ad alcune attività dell'uomo sulle quali i carabinieri stanno indagando. E da questa mattina, giovedì 4 ottobre, le forze dell'ordine sono a lavoro forse si è vicini alla risoluzione del caso di un giallo che tiene banco dal 12 agosto scorso. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto riportato da AgrigentoOggi una vasta perlustrazione da parte dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento sta per cominciare in alcuni terreni a Naro, un piccolo comune poco distante da Favara. Perquisita nel frattempo, alle prime luci dell’ alba, con i cani molecolari anche l’abitazione di Filippo Russotto, in quale però precisa l’avvocato Salvatore Cusumano, non è iscritto nel registro degli indagati. L’attenzione ora è focalizzata nelle aree rurali e golenali a ridosso del fiume Naro, dove gli inquirenti ipotizzano che possa trovarsi il corpo (senza vita) di Gessica Lattuca. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma a smuovere le acque, dopo giorni di silenzio, è proprio l'arresto di Gaspare Volpe: durante le indagini è emerso che Volpe sarebbe l’organizzatore di un giro di prostituzione, insieme ad un altro pregiudicato della zona di nome Nino Ferraro e un certo Angelo Stagno, procurava spacciatore della zona che riforniva di cocaina l’ex datore di lavoro. Le prestazioni sessuali delle ragazze venivano pagate con pochi euro, dosi di cocaina e panini. Sono pronti anche gli scavatori laddove si rendesse necessario il loro utilizzo per scavare sottoterra. (Continua a leggere dopo la foto)



Adesso, dunque, l'attenzione degli inquirenti ora è focalizzata nelle aree rurali a ridosso del fiume Naro, dove le forze dell'ordine ipotizzano che possa trovarsi il corpo della ragazza. Questi appezzamenti di terra sono di proprietà della famiglia di Filippo Russotto, ex compagno di Gessica Lattuca. Serena Restivo è già stata ascoltata dagli inquirenti in merito alla scomparsa della madre 27enne. Nonostante fosse chiaro che le due giovani fossero legate da una forte amicizia, la testimonianza della ragazza, però, non era stata ritenuta del tutto convincente. Serena, infatti, su più punti si era dimostrata reticente. Il legale della famiglia Lattuca, l’avvocato Salvatore Cusumano, non ha rilasciato dichiarazioni in merito: "Al momento – ha spiegato – non abbiamo elementi per valutare il coinvolgimento di Gessica in giri di prostituzione". Poi ha concluso: "Attendiamo l’esito delle indagini disposte dalla procura".

