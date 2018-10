Choc in stazione, trovata morta una 16enne. Polizia sul posto

Una ragazza di 16 anni, originaria di Palmanova, è stata trovata senza vita in un bagno della stazione ferroviaria di Udine nel tardo pomeriggio di oggi dagli agenti della Polfer. La ragazza sarebbe morta verosimilmente per una overdose da eroina. Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari, che hanno tentato invano di rianimare il corpo, e gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica della Questura di Udine per avviare l'attività di indagine. Gli investigatori stanno sentendo un amico della ragazza per chiarire quanto accaduto. Consumi e abusi che coinvolgono sempre più ragazze. Da inizio anno si contano 1.200 casi di overdose e 12 ragazzi sono morti solo in Veneto”, dice all’Adnkronos Antonio Tinelli, presidente della comunità di San Patrignano, che ogni anno accoglie e sostiene in percorsi di recupero circa 450 ragazzi; 1.500 sono presenti stabilmente. (Continua dopo la foto)



“Nell’ultimo anno abbiamo registrato un incremento importante delle richieste d'aiuto da parte di donne. Cresce il numero delle minorenni”, un dato preoccupante secondo il presidente della Comunità, che nel 2017 ha superato gli 80 ingressi di donne per la prima volta dal 2001. “Diciotto sono quelle tra i 13 e i 17 anni”, spiega Tinelli.Nel corso dei 40 anni di attività di San Patrignano, la comunità ha dato aiuto a 3.434 donne, dai 13 anni a 52 anni.

Sono state ospitate 2.790 under 30, di cui 250 sono state minori, solo 58 le over 40; 891 sono le giovani mamme che hanno trovato la forza di ripartire e si sono reinserite nella società, 430 avevano bambini a seguito. Diverse le dipendenze riscontrate, a partire dall’eroina (3.029 casi), passando per hashish e cocaina (rispettivamente 2.405 e 2.292 casi), fino ad arrivare agli allucinogeni.

“Specie negli ultimi tre anni abbiamo osservato che l'85% delle donne entrate in comunità erano poliassuntrici. Sì certo – spiega Tinelli -, la dipendenza primaria può anche essere l'eroina ma questi giovani abusano di qualsiasi cosa. Hanno desiderio di evadere a prescindere, spesso di infliggersi dolore, di anestetizzarsi dalla vita”.Dietro o parallelamente ai consumi di droghe ci sono talvolta traumi forti, “per alcune si tratta di violenza fisica e psicologica, abusi, stupro. Il rapporto tra le nuove entrate è 1 su 3”, aggiunge Tinelli osservando che queste donne hanno sempre più spesso bisogno di recuperare autostima, fiducia in se stesse, “un sostegno psicoanalitico, una osservazione continua dal punto di vista educativo, ecco perché abbiamo pensato di dedicare una campagna solidale per loro”. Con un sms o una chiamata da fisso al 45590, fino al 22 marzo, si può dare a una mano a tutte queste ragazze intenzionate a guardare al futuro, favorendone il recupero e il reinserimento lavorativo.

