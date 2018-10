Svolta nelle indagini. Gessica Lattuca, ecco in che giro può essere finita

Gessica Lattuca scomparsa, svolta nelle indagini sulla giovane donna di Favara (provincia di Agrigento) che ha fatto perdere le sue tracce ormai da due mesi? Ebbene sì, dopo giorni di silenzio potrebbe esserci un'importante svolta nelle indagini degli inquirenti: un giro di prostituzione gestito dall’ex datore di lavoro della donna favarese potrebbe rappresentare la chiave di volta del giallo che riguarda la 27enne; la giovane, madre di quattro figli, è svanita nel nulla lo scorso 12 agosto. Il dettaglio, emerso nelle ultime ore, prende piede da un altro procedimento penale, dove proprio oggi è stato consegnato agli indagati l'avviso di chiusura delle indagini preliminari che vede imputato Gaspare Volpe detto il "Baddari” per reati di estorsione e usura. Questo è un personaggio vicino a Gessica Lattuca avendole dato, in passato, alcuni lavoretti. (Continua a leggere dopo la foto)



Come riportano le cronache locali che seguono da vicino la vicenda l'uomo in questione - tirato in ballo nel caso della scomparsa di Gessica Lattuca - è lo stesso a cui domenica 23 settembre qualcuno, in pieno giorno, aveva incendiato l'autovettura, che è risultata essere intestata ad un prestanome di nazionalità romena. Durante le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento è emerso che il favarese reclutava ragazze bisognose ed in precarie condizioni economiche per inserirle in un giro di prostituzione. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Ed è qui che spunta il nome di Gessica Lattuca. Secondo gli inquirenti, infatti, tra le donne che si prostituivano per l’organizzazione figura in molte conversazioni telefoniche, annotate dagli investigatori, anche il nome della giovane scomparsa e quello di Serena Restivo. Quest'ultima, ascoltata dagli inquirenti in merito alla scomparsa della 27enne, non ha pienamente convinto con la sua versione. Come riporta Il Giornale di Sicilia, i clienti, che pagavano direttamente i capi dell’organizzazione, venivano indirizzati a una prostituta o a un'altra e venivano contattati da un procacciatore di nome N.F, collaboratore di Gaspare Volpe. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo l’avvocato Salvatore Cusumano, legale della famiglia Lattuca, si tratta semplicemente di indiscrezioni: "Non abbiamo elementi per valutare o meno il coinvolgimento di Gessica in quel giro di malaffare e prostituzione. Attendiamo l’esito delle indagini disposte dalla procura di Agrigento", ha spiegato il legale.

Leggi anche:

Torna il colera. Due casi in Italia: come riconoscere la malattia. I sintomi più comuni

fbq('track', 'STORIE');