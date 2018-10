“Rosa e Olindo…”. Strage di Erba, ricordate la coppia ‘diabolica’? Cosa è successo

Si torna a parlare della strage di Erba: a quasi dodici anni da quella terribile notte che diede la 'celebrità' a Rosa e Olindo, sono Le Iene a occuparsi nuovamente del caso di cronaca nera. Nella cosiddetta strage di Erba, risalente all'11 dicembre 2006, rimasero uccise 4 persone tra cui un bambino di appena due anni. A perdere la vita furono Raffaella Castagna, il figlioletto Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Tra le vittime anche il cane di quest'ultima. Per l'assurdo duplice omicidio furono accusati e condannati in via definitiva alla pena dell'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. Recentemente, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai legali della coppia contro la decisione dell'Appello di Brescia di negare l'incidente probatorio su presunti nuovi reperti.

È stato confermato, così, a carico di Rosa e Olindo, l'ergastolo definitivo. Sono in tanti, però, negli anni, ad aver messo in dubbio la colpevolezza dei coniugi Romano, a partire da Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef. (Continua a leggere dopo la foto)



E a quanto si può vedere dal servizio de Le Iene andato in onda domenica 30 settembre a cura di Antonino Monteleone anche il programma Mediaset pare sposare la tesi innocentista su Rosa e Olindo. Tant'è che a finire nell'occhio del ciclone è Pietro Castagna, uomo che per la strage di Erba ha dovuto dire addio a madre, sorella e nipotino. Contro di lui, infatti, domande provocatorie del calibro di "Sa che ci sono due innocenti in carcere?" ed ancora "Come mai avete fatto sparire subito la Panda di sua madre?", "Perché ha cambiato versione su dov’era quella sera?". (Continua a leggere dopo la foto)

A Le Iene prende parola anche Azouz Marzouk, marito della vittima Raffaella Castagna e padre del piccolo Youssef. L'uomo sembra dubitare della sentenza su Rosa e Olindo: "Agli occhi dell'immaginario collettivo loro sono colpevoli, ma è per le sentenze". Azouz non crede siano loro i veri colpevoli, nonostante le confessioni, forte delle teorie di alcuni giornalisti investigativi che chiedono la riapertura del caso. Durante il servizio andato in onda domenica 30 settembre, infatti, Le Iene hanno intervistato diversi esperti e contattato una psicologa che sembra sostenere l'innocenza di Rosa Bazzi e Olindo Romano. Il giornalista investigativo Montolli va nella stessa direzione: "Non risulta alcuna traccia di Olindo e Rosa nel palazzo della strage". Ad aumentare i dubbi ci sono le indagini del Ris di Parma: non ci sono tracce biologiche delle vittime nella casa di Rosa e Olindo (dove dopo la strage sarebbero tornati a cambiarsi) né dei due nella “casa del massacro”. Ci sarebbero poi elementi non analizzati, tra cui un accendino, un telefono, un mazzo di chiavi e tracce di persone, finiti poi quasi tutti stranamente distrutti. E Azouz, parente delle vittime, continua a non essere convinto delle sentenze dei giudici: "Prima o poi verranno fuori i veri colpevoli". (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, per Rosa Bazzi - moglie di Olindo Romano - una nuova vita all'interno del carcere di Bollate dove dovrà trascorrere - salvo clamorosi ribaltoni - il resto della sua vita. Con una lettera ai giornali nazionali la donna ha raccontato come trascorre le lunghe giornate nel carcere femminile di Bollate: realizza borse e accessori, prevalentemente in cuoio, che vengono venduti sul sito web di una cooperativa sociale che aiuta i bambini africani e i cui proventi della vendita sono destinati proprio a questi.

