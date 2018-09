Omicidio Terracina, 1 anno dopo il massacro arriva il giudizio per la ‘coppia diabolica’

Era il 24 marzo quando il cadavere del sarto romano Umberto Esposito venne ritrovato nelle campagne di Terracina. Un omicidio terribile dai contorni inquietanti. L'uomo si era allontanato da casa il 14 marzo per recarsi proprio nel capoluogo pontino, dove aveva detto di avere un appuntamento di lavoro. Ma a casa non aveva mai fatto ritorno e dopo la denuncia di scomparsa da parte dei familiari erano scattate, su tutto il territorio, le ricerche dell'anziano. Le indagini dei carabinieri si erano da subito concentrate sulla giovane donna rumena Georgeta Vaceanu, 24 anni , di cui l'anziano si era invaghito e che aveva preso a lavorare con sé stipendiandola. L'uomo aveva intestato le quote di una società alla ragazza, poi l'aveva anche fatta beneficiaria di una assicurazione e la vicenda a quel punto era precipitata. La donna e il suo fidanzato Fabrizio Faiola avevano sequestrato il sarto dopo averlo sedato con dei sonniferi. (Continua dopo la foto)



Lo avevano legato e imbavagliato con corde nastro isolante e poi hanno tenuto prigioniero per oltre una settimana fino alla sua morte. Quando i due si sono resi conto che l'82enne era deceduto, avevano cercato di disfarsi del cadavere trasportandolo e abbandonandolo in una zona isolata nelle campagne di Terracina. Intanto i due si erano appropriati del bancomat della vittima, di una carta di credito e del libretto degli assegni e nei giorni successivi al sequestro hanno effettuato prelievi di contanti a Latina e acquisti in un centro commerciale.

Spingendosi fino al tentativo di incassare due assegni da 25mila euro, estratti dal carnet sottratto a Esposito, in una banca di Fondi. Proprio queste operazioni li hanno però incastrati, portando i carabinieri sulla pista giusta.Adesso la condanna nel corso del processo celebrato con rito abbreviato, che consente la riduzione di un terzo della pena, dal giudice per le udienze preliminari Laura Matilde Campoli. Trent’anni la pena inflitta.

Nella precedente udienza, il pubblico ministero Claudio De Lazzaro aveva chiesto per entrambi il fine pena mai, contestando l'aggravante della premeditazione e quello dell'uso di sostanze venefiche sulla vittima e ricostruendo tutti i particolari del sequestro e della sua morte dell'anziano imprenditore, avvenuta per asfissia meccanica violenta, fino all'abbandono del cadavere nelle campagne de La Fiora. I legali dei due imputati, gli avvocati Maurizio Forte e Benedetta Orticelli, sono riusciti ad evitare l'ergastolo ma avevano chiesto l'assoluzione.

