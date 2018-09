Un tragico sabato già dalle prime ore della mattina quello di oggi, 29 settembre 2018. Un gravissimo incidente stradale, in Campania, ha portato alla morte di un giovanissimo ragazzo di ventitré anni. Un terribile schianto nella tarda mattinata a Palma Campania - provincia di Napoli -, dove per motivi da accertare si sono scontrati frontalmente un’automobile ed una motocicletta in via Tavernanova, proprio in periferia della città. Purtroppo, per il conducente del mezzo a due ruote non c’è stato niente da fare. Il giovane è deceduto qualche ora dopo in ospedale per le ferite riportate. La vittima è Alberto Carella: aveva 23 anni e di professione faceva il cuoco. (Continua a leggere dopo la foto)



A costare caro, purtroppo, la grande passione per le motociclette: Alberto Carella è morto per mano di quei mezzi a due ruote che questa mattina gli hanno fatto trovare il suo tragico destino troppo presto. La vittima dello schianto dell’incidente di Via Tavernanova, Alberto Carella, era giovane palmese che spesso si trovava fuori dalla città per lavoro. Per lui non c'è stato nulla da fare: letale lo scontro. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social network per la dipartita, anzitempo, di Alberto Carella. Ragazzo voluto bene da tutti: "Ci mancherai", "Ancora non ci credo". E ancora, un lungo messaggio di un amico a ricordare i tanti momenti passati insieme ai fornelli: "Avevamo tante passioni in comune. La cucina e le motociclette... ancora non ci credo amico mio!". Sul posto sono intervenuti gli inquirenti che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente: probabilmente uno dei due conducenti a bordo dei rispettivi mezzi ha azzardato una manovra 'di troppo'. Ad avere la peggio è stato il giovanissimo Alberto. Il ragazzo aveva perso il padre quando era ancora giovanissimo. Un’altra terribile tragedia che si è abbattuta sulla famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma non è l'unico incidente di questo sabato 29 settembre: incidente mortale, nel primo pomeriggio, a Secchiano, nel Riminese. Intorno alle 14.30, un'auto condotta da un 50enne è uscita di strada - per cause in corso di accertamento - andando a sbattere contro un albero sulla Via Marecchiese all'altezza della chiesa del paese.

Leggi anche:

“Multa fino a 500 euro”. Il provvedimento che spaventa gli italiani. Ma la legge parla chiaro

fbq('track', 'STORIE');