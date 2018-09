“Ribaltone inaspettato!”. Meteo, ancora sorprese per gli italiani: occhio al weekend

Le previsioni meteo non fanno altro che contribuire al boom influenzale di questi ultimi giorni. Gli sbalzi termici stanno costringendo gli italiani a restare a letto causa virus. E adesso com'è la situazione per quanto concerne le temperature sulla Penisola? Sole e ancora una coda di fresco, domani sull'Italia, con temperature ovunque al di sotto delle medie stagionali per le correnti, anche se indebolite, provenienti dai Balcani. Ma poi, secondo i meteorologi del Centro Epson, l'alta pressione tornerà temporaneamente su tutta l'Italia garantendo ancora prevalenza di tempo soleggiato e favorendo nel contempo un nuovo sensibile aumento delle temperature, che torneranno quasi dappertutto al di sopra della norma, ma senza caldo anomalo. (Continua a leggere dopo la foto)



Il risveglio oggi, su gran parte delle città del Centro-Nord, è risultato decisamente freddino, come ad esempio a Milano, Bologna, Firenze e Roma dove i termometri sono scesi sotto i 10°C, mentre le prime gelate si sono registrate in montagna sopra i 900/1000 metri di quota. Il clima risulta fresco anche durante il giorno, con la colonnina di mercurio che a stento riesce a salire sopra i 20/22°C. (Continua a leggere dopo la foto)

Da giovedì 27 e fino a sabato 29 l'alta pressione delle Azzorre, con un contributo più caldo di origine africana, si espanderà ulteriormente sul nostro Paese, favorendo così un nuovo rialzo delle temperature. L’incremento termico sarà veloce con i valori che andrà da sotto la norma di circa 10°C saliranno fino a salire sopra media di circa di 5°C, con uno scarto dunque fino a 15°C. Città come Trieste, Firenze, Roma e Napoli torneranno a misurare temperature diurne fino a 30°C, riportando dunque un clima tipicamente estivo. (Continua a leggere dopo la foto)



Le massime saranno in rialzo anche di 3-5 gradi fatta eccezione per l'estremo Sud. Il rialzo termico - spiegano da Epson meteo - sarà accompagnato da un'attenuazione dei venti settentrionali che soffieranno però ancora moderati sul medio Adriatico e al Sud, localmente forti sul basso Ionio.

