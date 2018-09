"Sorella". Così la chiamava la sua migliore amica, Roberta. Ma Regina, 28 anni, di Albano Laziale, era diventata semplicemente la schiava della donna trentaduenne. Una storia orrida finita addirittura in televisione nelle scorse settimane: "Io non mi fermo qui, per me è come una sorella" diceva Roberta a Chi l’ha visto?. E raccontava della sua preoccupazione nel vedere Regina così cambiata: ingrassata, capelli tagliati, mentre mostra il telefonino sul quale l’amica è registrata come sister. Ma la verità, terribile, era un'altra: Roberta costringeva Regina a prostituirsi e, se non portava gli 800 euro concordati, la picchiava e torturava, arrivando a ustionarla col ferro da stiro. Tutto ricostruito dagli inquirenti che trovano Regina in fin di vita nel suo appartamento il 3 luglio scorso. (Continua a leggere dopo la foto)



Come ricostruisce il Corriere della Sera, Regina e Roberta erano vicine di casa: dopo la morte della madre della ventottenne, diventano migliori amiche. Nel momento in cui Regina rimane sola sopraggiungono Roberta e sua madre, chiamata da Regina zia. Le due donne si prendono cura della giovane donna, la nutrono, proteggono, spesso la trattengono a dormire, perché non si senta sola, e intanto la convincono di quanto siano cattivi i parenti, gente che non la ama, che vuole solo il suo appartamento. (Continua a leggere dopo la foto)

Inizia così l'incubo di Regina che viene resa "schiava" da quella che credeva essere la sua migliore amica, quella che considerava "una sorella". I suoi tre aguzzini - Roberta, la madre e il fidanzato di Roberta sopraggiunto in un secondo momento - sono stati arrestati. Si pensa che addirittura il cane della giovane vittima sia stato ucciso da Roberta e complici: un modo per tagliare definitivamente i ponti col passato della giovane Regina. E così, dopo mesi di indagini, la Procura di Velletri ha individuato i responsabili della brutale aggressione nei confronti di Regina, ritrovata dai soccorritori la mattina del 3 luglio, nella propria abitazione, in gravi condizioni. La donna presentava infatti segni di percosse, lividi ed ecchimosi, tagli da lama e bruciature in diverse ed estese parti del corpo, inferte in tempi differenti, anche con l’utilizzo di corpi contundenti e incandescenti. (Continua a leggere dopo la foto)



Regina non è più la bellissima bionda che era: ha i capelli tagliati corti, Roberta l'ha fatta ingrassare costringendola a mangiare nove ciambelle ogni mattina e poi fritti, bibite gasate, antidiarroici per vederla ancora più gonfia. Tutto per invidia e per essere lei, la sua aguzzina, la più bella. Nei giorni seguenti al soccorso i tre, italiani, hanno continuato a fare la parte dei 'buoni vicini di casa', provando anche a depistare le indagini. E così lo sfogo anche in diretta televisiva su RaiTre al programma 'Chi l'ha visto?'. Un piano studiato in ogni dettaglio ma che Regina ha fatto crollare.

