“Li hanno presi”. Rapina Lanciano, arrestata la banda: chi sono

Tre fermi per la cruenta rapina - stile 'Arancia meccanica' - avvenuta a Lanciano nella villa di Carlo Martelli e Niva Bazzan. Secondo gli investigatori, i tre, romeni, potrebbero costituire il braccio operativo della banda, mentre si sta stringendo il cerchio attorno a una quarta persona, un italiano, che potrebbe essere la mente a capo del sodalizio. A imprimere la svolta alle indagini sarebbe stata la testimonianza di una delle vittime di precedenti colpi della banda. Nel corso della brutale rapina Martelli, chirurgo cardiovascolare in pensione, è stato massacrato di botte e alla moglie è stato tagliato il lobo dell'orecchio destro. Drammatica la testimonianza del medico. "A ogni domanda mi dava un cazzotto - ha detto in un'intervista al 'Tg1' - Poi ha tagliato l'orecchio di mia moglie e non ho capito più niente. Ero convinto che c'avrebbero ammazzato tutti e due". "Sono stato massacrato, poi sbattuto a terra e legato mani e piedi tipo incaprettatura - ha raccontato - Mia moglie è stata presa e portata via, l'hanno legata. Mi dicevano 'o ci dice dove sta la cassaforte o la tagliamo a pezzi'". (Continua a leggere dopo la foto)



La coppia è stata ricoverata all'ospedale Renzetti di Lanciano. "È stato il più cattivo dei quattro a tagliarmi l’orecchio - ha raccontato Niva Bazzan al 'Corriere' - quello che parlava bene l’italiano, non ha avuto nessuna pietà, era molto arrabbiato, continuava a chiedere della cassaforte, diceva che loro sapevano tutto di noi. Vi uccido, vi uccido, continuava a dire. In mano aveva un coltello affilatissimo con la lama a mezzaluna e il manico di legno. Lo ricordo bene, purtroppo...".

"Io non ci volevo credere, dentro di me pensavo: questo è un film e noi ci siamo dentro - ha detto la signora Bazzan - Qui va a finire che ci ammazzano. Più che rabbia, però, provavo dispiacere, sia per noi che per i quattro della banda, non riuscivo a spiegarmi perché tanta violenza inutile. Al momento del taglio però non mi sono accorta di niente, non ho provato dolore, soltanto dopo quando ho visto il sangue ho capito...". La svolta nella serata di martedì quando è stata registrata una testimonianza fondamentale, quella di un uomo che è stato vittima della banda nei mesi scorsi.

"Anche se ho visto solo occhi dietro un cappuccio e voci, tutto combacia: il capo forse è un pugliese, e gli altri sono dell'Est Europa". Le persone fermate avevano addosso circa 3.400 euro. Uno di loro è già dentro il commissariato. È in corso inoltra un blitz da parte dei carabinieri e della polizia per arrestare altri malviventi coinvolti nella rapina. Decine di uomini hanno circondato una palazzina in corso Roma, nel cuore di Lanciano, dove abita una famiglia di romeni che potrebbe avere un coinvolgimento nella vicenda.

Coppia rapinata e picchiata a Lanciano, la svolta. È tutto nelle mani della polizia