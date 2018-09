“Io so, l’ho vista”. Ylenia Carrisi, l’indiscrezione choc a 24 anni dalla scomparsa

In queste ultime settimane la vicenda di Ylenia Carrisi è tornata alla ribalta per delle clamorose dichiarazioni fatte da un agente di polizia.La figlia di Al Bano e Romina Power è scomparsa in circostanze misteriose da ormai ben 24 anni; della primogenita di casa Carrisi non si hanno mai più avuto notizie dal lontano 1994. Se davvero fosse viva, Ylenia oggi avrebbe 48 anni. La trasmissione Chi L’ha Visto ha diramato un identikit di cosa sarebbe oggi la figlia dei cantanti. Ylenia, divenuta oramai una donna, dopo 24 anni dalla sparizione, è stata mostrata in tv ancora bionda e con un viso ancora bellissimo, così come la ricordiamo tutti. Come detto, in queste ultime settimane le domande sulla sua sorte sono tornate alla ribalta dopo che un agente di polizia ha dichiarato che la donna sarebbe ancora viva e vivrebbe in un convento. A parlare è Mark Beck. L’uomo ha sostenuto che la famosa sera della scomparsa la ragazza sarebbe andata a Sain Augustine in Florida dove era in programma un raduno hippy. (Continua a leggere dopo la foto)



“Certo che ho trovato Ylenia! - ha riferito l’agente - Era seduta al bar Rossella O’Hara di Saint Augustine in Florida. Era in compagnia di un uomo di colore che si chiamava Chet. Io le ho detto subito che a New Orleans la stavano cercando dappertutto. Anzi, ho chiamato Romina Power per assicurarla che Ylenia era viva, stava bene“. Quest’ultimo, inoltre, ha affermato che Ylenia Carrisi gli chiese di ritornare a New Orleans per recuperare il passaporto che aveva lasciato all’Hotel.

Secondo l’uomo, la giovane non ne voleva sapere più dei genitori e voleva essere libera. “Passò un altro anno e prima del Natale del 1997 mi trovavo a Londra. Fu in quella città che rividi Ylenia. La fermai e le ripetei se i suoi genitori erano al corrente di questi suoi spostamenti. Mi assicurò di sì. Che dovevo stare tranquillo. Solo che non sarebbe più ritornata a Cellino”. Intanto, Albano Carrisi si è detto stanco di questa pressione mediatica e attraverso il settimanale Sono ha chiesto maggior protezione per i suoi figli.

Contrariamente a quanto fatto da Al Bano, che nel 2013 ha presentato un’istanza di presunta morte, Romina Power continua ad avere tante speranze di poterla rivedere e abbracciare nuovamente. “Ho sognato il ritorno di Ylenia. Potrebbe essere nascosta o aver perso la memoria. Spero che lei sia da qualche parte e che legga ciò. Voglio che circoli la sua immagine, il suo viso sui social, perché così può capitare a qualcuno di riconoscerla per strada nel caso avesse perso la memoria’’.

Ylenia Carrisi, notizia choc dalla Germania: “Nuovi indizi portano a lei”. Filtrano voci: cosa sta succedendo