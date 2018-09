Coppia rapinata e picchiata a Lanciano, la svolta. È tutto nelle mani della polizia

Sono due, incappucciati con la felpa e col volto travisato. Si intravedono i loro volti, quel tanto che basta per fornire una traccia agli investigatori che stanno lavorando per individuare i componenti della banda che ha assaltato la villa di Carlo Martelli, chirurgo in pensione, e della moglie Niva Bazzan, entrambi 69enni, feriti brutalmente. I due hanno hanno fatto un prelievo con la carta di credito la mattina all'alba allo sportello bancomat dell'Ubi banca di via per Fossacesia, a Lanciano. Secondo quanto riportato da ''Il Messaggero'', il video di sorveglianza dello sportello avrebbe ripreso la banda mentre prelevava i soldi con i bancomat sequestrati alla coppia. I rapinatori erano certi di trovare una cassaforte in casa, hanno picchiato al volto Martelli e tagliato un orecchio alla moglie, finché si sono convinti che quella cassaforte in quella casa non c'era mai stata. L'unico bottino che sono riusciti a portare via sono stati i 2000 euro prelevati dal bancomat della Ubi Banca. (Continua a leggere dopo la foto)



Carlo Martelli e Niva Bazzan sono ricoverati all'ospedale di Lanciano. Non sarà possibile riattaccare il lobo alla donna, mentre il medico è in osservazione per un violento trauma facciale. "Il dottor Martelli - spiega la Asl - è ricoverato in chirurgia, le sue condizioni cliniche sono migliorate stabilmente rispetto a ieri. La prognosi resta riservata dal momento che sono necessari altri accertamenti strumentali che saranno eseguiti nelle prossime ore e che aiuteranno a stabilire se ci sono stati danni dovuti alle violente percosse ricevute.

Gli inquirenti (per le indagini sono giunti gli agenti della squadra mobile di Chieti e del commissariato di Lanciano, oltre a una squadra della polizia scientifica di Ancona) hanno trovato delle analogie tra la brutale aggressione di ieri e quelle che si sono verificate nella stessa provincia a partire dal settembre dello corso anno. Sei casi in cui altrettante vittime sono finite in ospedale. Aggressioni a scopo di rapina che hanno portato i malviventi, finora ignoti, a tagliare persino l'indice di una mano. "Faremo di tutto per arrestare i colpevoli e farli marcire in galera, non si può vivere con paura anche in casa propria", assicura il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Il fratello di Carlo Martelli, Alfredo, che abita nella villa accanto, si sfoga: "Quel film, Arancia meccanica, forse fa ridere in confronto a quello che hanno fatto. Qui non ci sentiamo affatto sicuri, non c'è alcun controllo del territorio, chiunque passa, guarda e mette a segno furti e rapine anche se una cosa del genere qui non si era mai vista. Ci devono essere pene più severe e soprattutto certe e bisogna potersi difendere a casa propria. Fino a quando non ti toccano uno pensa che sia esagerato tenere un'arma in casa ma quando ti sequestrano, ti picchiano e arrivano a minacciare e a mutilare i tuoi familiari capisci che devi poterti difendere".

“Correte, una rapina”. Anziana chiama la polizia: poi la scoperta degli agenti. Quando arrivano in casa della 92enne, lei confessa tutto