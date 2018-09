“Un botto tremendo”. Tragedia in stazione, morto uno studente: cosa è successo

Incidente a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, dove due autobus si sono scontrati nel piazzale della stazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 di lunedì 24 settembre proprio in orario di uscita da scuola e di rientro a casa dei ragazzi. La stazione era affollata come sempre a quell’ora. Due dei giovani sono feriti gravi, uno ha riportato ferite più lievi. Sul posto sono intervenuti subito due elicotteri del 118 di Brescia e Bergamo e due ambulanze della Croce Verde di Colzate e della Croce rossa di Alzano. Presenti anche i vigili del fuoco di Clusone, Gazzaniga e Bergamo, i Carabinieri di Fiorano e la Polizia Unione insieme sul Serio. “Lo scontro – racconta il sindaco Mattia Merelli, sul posto subito dopo l’incidente avvenuto a Gazzaniga – sembra sia successo perché il pullman snodato non avrebbe frenato ed è piombato proprio sulla fiancata dove erano saliti i ragazzi. Da capire anche perché gli studenti fossero in quell’area che è privata, quando sarebbero dovuti salire dopo, dove ci sono le pensiline. E’ stato un botto tremendo, siamo tutti scossi”. (Continua a leggere dopo la foto)



“Due sono di Ardesio e uno di Valgoglio – continua Merelli commentando l'incidente – uno rischierebbe l’amputazione delle gambe, un altro presenta un’emorragia sembra toracica, sono tutti in ospedale a Bergamo, due in codice rosso”. Poco dopo è arrivata la tragica conferma, uno dei ragazzi feriti è morto. Si tratta di un ragazzino residente nell’alta Valle, morto in sala operatoria all’ospedale Papa Giovanni nel corso di un disperato intervento chirurgico.

Altri due giovanissimi sono in gravi condizioni, uno dei quali rischia l’amputazione di una gamba. Sono stati portati all’ospedale di Alzano Lombardo e al San Gerardo di Monza. Non è chiara al momento la dinamica dell'incidente a Gazzaniga , il cui bilancio rischia di diventare pesantissimo: pare che uno dei due bus abbia colpito l'altro, che era fermo, travolgendo i tre ragazzini che stavano salendo sul mezzo.

Il ragazzino di 14 anni deceduto era stato ricoverato all'ospedale di Bergamo ed è morto mentre i medici stavano cercando di salvargli la vita in sala operatoria. L'altro ferito grave è ricoverato a Monza. Pochi giorni fa un bambino di quattro anni è stato investito da uno scuolabus mentre, in sella alla sua bici, si trovava su una via di San Martino di Lupari, comune italiano di 13mila abitanti della provincia di Padova, in Veneto. Il piccolo è morto sul colpo.

“È finita sotto”. Maria, investita dal marito per sbaglio: le foto choc dell’incidente