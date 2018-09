Una storia di maltrattamenti tra le mura di casa, di violenza, quella che aveva spinto una donna a fuggire dalla propria abitazione per chiedere di essere accolta, insieme alla figlia, in una casa famiglia, così da poter sfuggire ai soprusi del compagno contro il quale aveva già sporto numerose querelle. L'uomo, un 41enne di Ostia, ha tuttavia continuato a riempirla di messaggi, durante la sua assenza, cercando di convincerla a tornare con lui a tutti i costi, facendo leva soprattutto sulla figlia che avevano avuto insieme. Romano, con precedenti di polizia per droga, l'uomo era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, minacce aggravate e detenzione di arma risultata rubata. Alla fine, però, la donna aveva accettato di incontrarlo di nuovo. Un faccia a faccia in un luogo pubblico, sotto gli occhi della figlia dei due. (Continua a leggere dopo la foto)

Durante la conversazione, l'uomo le ha chiesto di seguirla in casa e lei, vedendolo sereno e tranquillo, ha acconsentito. Una volta dentro l'abitazione, però, i toni sono cambiati e l'ex compagno della donna è tornato ad essere violento e minacciandola con una pistola le ha intimato di ritirare le denunce. Lei non ci ha pensato due volte e nonostante si trovasse in pigiama in quel momento è scappata in strada chiamando il numero unico di pronto intervento. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo aver raccolto le dichiarazioni della donna, 44enne, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Ostia sono saliti a casa dell'uomo ed hanno perquisito l'appartamento. I poliziotti hanno trovato una pistola nascosta in una busta verde, su un ripiano della libreria: una beretta calibro 9 con 14 proiettili. In un cassetto della scrivania, un coltello insieme ad un portatessera contenente il fregio della polizia di Stato. (Continua a leggere dopo la foto)

Proprio la presenza di documenti contraffatti ha spinto gli investigatori a iniziare delle indagini sul conto dell'uomo per accertare se negli ultimi mesi, nel territorio di Ostia o zone limitrofe, sono state commesse rapine da falsi poliziotti o se siano stati denunciati episodi simili.

“Noi andiamo al pigiama party”. Poi l’assurda tragedia. Avevano tutte tra i 12 e i 16 anni

fbq('track', 'STORIE');