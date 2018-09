“È finita sotto”. Maria, investita dal marito per sbaglio: le foto choc dell’incidente

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per sollevare l’auto e permettere agli operatori del 118 di estrarre l’anziana donna travolta a San Pietro Vernotico, comune italiano di 13mila abitanti nel sud della provincia di Brindisi, in Puglia, dall’auto condotta dal marito e rimasta incastrata sotto la vettura. Purtroppo, la paziente è deceduta in ospedale malgrado i tentativi attuati dai medici. Si chiamava Addolorata Maria Pesimena e aveva 85 anni. L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 di oggi, venerdì 21 settembre, all’incrocio tra via Federico Melli, via XXIV Maggio e via Sant’Antonio. La signora è stata travolta dall'auto, una Fiat Panda, mentre il consorte si apprestava ad eseguire una manovra in retromarcia nei pressi della loro abitazione. L'incidente, purtroppo fatale per la donna, è avvenuto in via Sant'Antonio, nel centro cittadino. L’uomo non si era affatto accorto della presenza della moglie e neanche di averla colpita finché non ha sentito le urla disperate della signora. (Continua a leggere dopo la foto)



La donna è rimasta infatti bloccata a faccia in giù sotto il veicolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarla dalla morsa dell’auto. Nessuno prima del loro arrivo aveva potuto fare altro che rassicurarla dell’arrivo dei pompieri che con lo speciale attrezzo hanno sollevato l’auto permettendo ai paramedici del 118 di prenderla in cura e trasportarla in ospedale al Perrino di Brindisi.

Secondo quanto si apprende dalla Gazzetta del Mezzogiorno e dal Quotidiano di Puglia, la donna era ancora cosciente quando è stata trasportata presso il nosocomio brindisino. Purtroppo, a causa delle gravi ferite interne riportate, la donna è spirata nelle ore successive in ospedale. Sul luogo del tragico fatto di cronaca sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione di San Pietro Vernotico e gli agenti della Polizia Locale.

I protagonisti di questa sono conosciuti in paese. Si tratta infatti di una coppia del posto. Del fatto sono stati avvisati i familiari sia della vittima che dell'uomo. Saranno ora le indagini dei militari a chiarire che cosa sia successo ma è chiaro, comunque, che si tratti di una tragica fatalità che nessuno poteva prevedere.

