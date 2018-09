“Gli amici hanno visto tutto”. Matteo, la tragedia a 13 anni: un paese sotto choc

Un ragazzo di 13 anni è morto nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale avvenuto a Quart, vicino ad Aosta. Il giovane, in sella a una bici, si è scontrato frontalmente con un'auto sulla strada verso il castello di Quart, in frazione Rochet di sopra. È stata la polizia stradale a svolgere i primi accertamenti. Il tredicenne, Matteo Saulle, di Quart, arrivava dalla strada del castello insieme a tre coetanei. Figlio dell'architetto Michele Saulle e di Barbara Dufour, Matteo era in sella a una bici da corsa e indossava il casco. Lo schianto con l'auto Citroen C3, che proveniva dalla direzione opposta, è avvenuto in una strettoia, all'altezza di una curva verso destra. Sul luogo dell'incidente sono accorsi in pochi minuti 118, polizia stradale e gli psicologi della Usl VdA; ogni tentativo di rianimarlo si è purtroppo rivelato inutile. In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, Matteo percorreva la strada insieme a un gruppo di amici, tutti in sella alle loro bici; giunti a una curva la vittima si è scontrata con la vettura, una Citroen, che procedeva in salita. (Continua a leggere dopo la foto)



Sotto choc gli amici della vittima e il conducente dell'auto, illesi ma bisognosi di urgente sostegno psicologico. In quel momento i quattro stavano pedalando in discesa. L'urto è avvenuto frontalmente. Il ragazzo è stato sbalzato dalla bici ed è finito a terra. Il medico del 118 giunto sul posto ha provato a rianimarlo, ma il tredicenne era già morto. Gli accertamenti sono stati svolti dalla polizia stradale di Aosta. Gli amici della vittima sono stati affidati alle cure di alcuni psicologi.

La notizia della morte di Matteo ha destato molta impressione e commozione a Quart, dove la famiglia Saulle è molto conosciuta e stimata. Una zia è Cinzia Dufour, consigliera comunale come lo fu il nonno di Matteo, Rodolfo Dufour, morto alcuni anni or sono. La polizia stradale è incaricata dei rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Questa mattina, a San Martino di Lupari, in provincia di Padova (Veneto) un bambino di quattro anni è morto mentre, in sella alla sua bicicletta, percorreva via Pasinato.

Martin Fior era in bicicletta, indossava il caschetto, ma mentre pedalava qualcosa è andato storto: è caduto improvvisamente ed è finito sulla strada proprio mentre sopraggiungeva lo scuolabus che lo ha travolto e ucciso. La madre, alla vista della scena, ha avuto un malore. Gli agenti della polizia locale hanno ascoltato immediatamente un testimone che ha raccontato di aver visto il bambino perdere l'equilibrio da solo e cadere.

