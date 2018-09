“Già due volte…” . Clio Evans, sui social le lacrime della moglie di Lele Spedicato

A pochi giorni dall’emorragia celebrale che ha colpito Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato al Vito Fazzi di Lecce su Instagram arrivano le parole di Clio Evans. «Già due volte, per esperienze personali, la natura... il corso degli eventi mi hanno messa davanti all’ineluttabilità della vita. E alla consapevolezza della fragilità umana. Ma adesso è diverso perché lo STOP/PAUSE è accaduto alla persona più bella che io abbia mai conosciuto, al mio presente, al mio futuro. Al mio tutto. All’Amore in persona. Scrivo GRAZIE ad amici vicini e lontani - prosegue - a sconosciuti e conoscenti, a stars e a fans per il sostegno, per le preghiere e per l’energia positiva che state dimostrando. Sono certa che in qualche modo gli stia arrivando quest’ondata di amore, incoraggiandolo a reagire ancora più forte. E conoscendolo, anche Lele vi ringrazierebbe con un abbraccio uno ad uno!». (Continua dopo la foto)



Le sue condizioni starebbero migliorando ma mentre lui lotta in un letto d’ospedale, fuori, sui social, è delirio con alcune persone che arrivano ad augurargli la morte.Tutto è partito da un post che recitava questo: «Ho letto che il chitarrista dei Negramaro ha avuto un’emorragia cerebrale. E io che pensavo che oggi era una giornata di merda». Ovviamente le sue parole non sono passate inosservate, non poteva essere altrimenti. (Continua dopo la foto)

In molti lo hanno aspramente criticato, cercando anche di capire cosa portasse l'uomo a provare un odio così profondo nei confronti di Spedicato. Lui ha pensato bene di rispondere battendo forte sulla libertà di espressione dei propri concetti. «Se una persona che non mi piace schiatta sono contento. Io sono felice se muore uno che per me fa musica di merda e non costringo nessuno a pensarla come me», aggiunge. Poi si difende, anzi. Passa al contrattacco contro i critici.





«Spesso si viene giudicati in toto come persona in base a un singolo post scritto su FB - spiega - (e si può fare, per carità: io giudico il chitarrista dei Negramaro solo in base alle sue canzoni, quindi…) e penso comunque che FB sia preso troppo sul serio». Le frasi finiscono anche nelle mire di Selvaggia Lucarelli, che in un lungo post mostra tutti i commenti e le risposte choc e lo attacca duramente. «Perché si sveglia una mattina e decide di utilizzare questo mezzo potente e bellissimo che è fb, per comunicare a tutti che se muore il chitarrista dei Negramaro lui è contento? - si chiede la Lucarelli - Non lo so. Nega che sia una provocazione e vabbè. Parla della solita libertà di dire quel che si vuole, che ormai è l’alibi del coglione. Continua con le scemenze nei commenti. E fin qui nulla di nuovo. Il problema è che un adulto mediamente evoluto come lui, rispondendo a chi gli fa notare quanto sia stato becero e gratuito, ritenga che non si possa giudicare una persona per quello che scrive su internet. (LO SCRIVE LUI)».

