“Una tragedia”. Ucciso dallo scuolabus. Morto a 4 anni: cosa è successo

Tragedia questa mattina, giovedì 20 settembre, a San Martino di Lupari, comune italiano di 13mila abitanti della provincia di Padova, in Veneto. Un bambino di quattro anni, che era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da uno scuolabus poco dopo mezzogiorno. Il dramma è successo nei pressi di via Pasinato. Il bambino è morto poco dopo per le gravissime ferite riportate. Momenti di panico subito dopo l'incidente, con le persone che si trovavano a transitare sul posto sconvolti per la scena a cui hanno assistito. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 188, il soccorso del Suem con ambulanza, i vigili urbani San Martino di Lupari e i carabinieri. Viste le gravissime condizioni del bambino i sanitari del Suem hanno chiamato l'eliambulanza per trasportare il piccolo al più vicino ospedale. Purtroppo a nulla sono valse le prime operazioni. Il bambino è morto poco dopo a causa delle gravi ferite che aveva riportato nell'incidente. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo quanto riportato da alcuni testimoni che si trovavano sul posto al momento dell'incidente, il piccolo sarebbe stato accompagnato dalla mamma e pedalava sulla corsia ciclabile (lungo la strada manca una vera pista ciclabile separata, c'è solo una striscia gialla a delimitarla). Sarebbe uscito dalla ciclabile e finito con la testa sotto le ruote dello scuolabus che stava sopraggiungendo. La madre, alla vista della scena, avrebbe avuto un malore.

Il mese scorso la stessa sorte è capitata a un uomo di 71 anni residente a Pistoia. Aldo Volandri, originario di Porto San Giorgio nelle Marche e residente nel pistoiese, è travolto il 3 agosto da un autobus della Cap a Prato, mentre attraversava la strada in piazza della Stazione. Sembra che la vittima stesse camminando dai giardini dello scalo ferroviario in direzione del Bisenzio, quando su una curva è avvenuto l’impatto mortale fra il pensionato e l’autobus.

L’autista pare che abbia provato anche a frenare per evitare il pedone: c’è un segno di frenata sull’asfalto. Immediata la chiamata alla centrale operativa del 118. Si è tentata la rianimazione ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. L'autista, 35 anni, una volta capito cosa era successo, ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Pistoia.

