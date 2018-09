“Era unica, insostituibile…”. Barbara Palombelli in lutto: l’addio straziante

"Era unica e sarà insostituibile. La incontravi ed eri invaso da una cascata di energia.... Milano perde un suo punto di riferimento fondamentale". Così Barbara Palombelli, sula sua pagina Facebook, commenta la morte dell'editrice milanese Inge Schönthal Feltrinelli, l'ultima grande 'regina dei libri'. Soprannominata 'The queen of publishing', Inge aveva 87 anni e da qualche tempo era malata, le sue condizioni di salute erano circondate dal massimo riserbo. La camera ardente sarà allestita domani, a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano dalle 10 alle 14. Fotografa e giornalista tedesca naturalizzata italiana, l'editrice era nata a Gottinga il 24 novembre 1930. Figlia di ebrei tedeschi immigrati dalla Spagna, intraprende ad Amburgo la carriera di fotoreporter, nel 1952 Inge trascorre un lungo periodo a New York ospite della pronipote di J. P. Morgan. Conosce l'editore Giangiacomo Feltrinelli nel 1958 e lo sposa nel 1960. Con la sua macchina fotografica ha immortalato, tra gli altri, Greta Garbo, John Fitzgerald Kennedy, Winston Churchill, Ernest Hemingway, Allen Ginsberg, Pablo Picasso e Marc Chagall. (Continua a leggere dopo la foto)



Si deve a Inge la salvezza della casa editrice Feltrinelli nel 1972 dopo la tragica scomparsa del marito dilaniato da un'esplosione a Segrate mentre stava preparando un attentato dei Gap, la formazione clandestina rivoluzionaria creata da lui stesso. Dal 1969, quando il marito entrò in clandestinità e ancor più dopo la sua morte, ha gestito l'omonima casa editrice, poi affidata al figlio Carlo. "Fonte quotidiana di ispirazione per le attività dell'intero Gruppo, Inge Schönthal Feltrinelli è stata - si legge in una nota della casa editrice Feltrinelli -, la guida più esigente e lo sguardo più innovativo, l'entusiasta promotrice di nuove attività come la diga più invalicabile a difesa dell'indipendenza e dell'autonomia della cultura e di tutte le manifestazioni di pensiero libero".

"Fotografa, fotoreporter, grande appassionata di moda, di arte e di ogni forma di creatività, aveva difeso con coraggio la stessa esistenza della Casa editrice Feltrinelli, alla scomparsa del suo fondatore - ricorda la casa editrice - Ci lascia una donna che sapeva distinguere la qualità e che ha portato in Italia e a Milano, nel corso degli ultimi cinquant'anni, scrittrici, scrittori, editori, intellettuali internazionali animando un contesto di inestimabile ricchezza".

L'Amministratore Delegato del Gruppo, Roberto Rivellino, il Comitato di alta direzione, i librai Feltrinelli e tutto il personale della squadra Feltrinelli "sono vicini al loro presidente Carlo e a tutta la sua famiglia nel loro dolore". "Nel condividere questo momento con tutti i lettori e appassionati di cultura, il nostro Gruppo non può che ricordare adeguatamente la straordinaria vita di Inge Feltrinelli prendendosi l'impegno di continuare a percorrere la strada da lei tracciata. In tutte le forme e con tutta l'energia possibile", conclude la nota del Gruppo Feltrinelli.

