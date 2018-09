“Morti col gas”. Tragedia all’Archivio di Stato, inutile ogni soccorso

Due persone sono decedute, per intossicamento, a causa di una fuga di gas avvenuto all'interno dei locali dell'Archivio di Stato, dove erano dipendenti. Assieme ad un altro collega, erano state trasportate col 118 all'ospedale di Arezzo, ma non ce l'hanno fatta. L'allarme era scattato questa mattina intorno alle 8. Da una prima ricostruzione sembra che il gas si fosse sprigionato dall'impianto antincendio. Sul posto erano intervenuti immediatamente vigili del fuoco, ambulanza, auto medica e polizia. I due morti si chiamavano Piero Bruni di 59 anni e Filippo Bagni di 55, entrambi residenti ad Arezzo. Inutili i tentativi di rianimazione fatti sia sul posto che al pronto soccorso. Il ferito risiedeva a Bucine ma le sue condizioni non sono preoccupanti. A quanto scrive La Nazione gli impiegati erano già tranquillamente al lavoro quando è suonato l'allarme che indica principi di incendio o fughe di gas. L’allarme ha spinto i due ad andare a controllare ma sono caduti a terra privi di sensi. (Continua dopo la foto)



Sul posto subito vigili del fuoco, 118 con ambulanza e automedica e polizia locale. Allertato il Pegaso. E' stata tentata la rianimazione di uno dei due intossicati direttamente sul posto, mentre l'altro è stato portato al Pronto Soccorso, entrambi comunque dati subito in condizioni gravissime.Sia l'ambulanza che il Pegaso si erano posizionati al Prato e da lì hanno raccolto i feriti per il trasferimento veloce nei centri sanitari.

Bloccato il traffico viale Buozzi nel tratto che va dal Duomo allo chalet del Prato: oltre ai mezzi di emergenza è consentito il transito solo degli autobus.Che sia stato un allarme antincendio o no sarebbe suonato l'allarme interno alla palazzina. A quel punto i tecnici addetti hanno provato ad intervenire da remoto, quindi dal computer, per capire cosa fosse successo. Ma l'allarme ha continuato a suonare.

Nel momento di aprire una delle porte di accesso ai sofisticati sistemi antincendio, e che tra l'altro era stato revisionato appena venti giorni fa, i dipendenti sarebbero stati investiti dalla nuvola di gas. E sono stramazzati in terra, addirittura sulle scale. Gas inerte, in sostanza anidride carbonica, che circola attraverso dei tubi e che in caso di emergenza azzera l'ossigeno per spegnere eventuali incendi. Un sistema antincendio comune a tutte le strutture che siano ricche di materiale cartaceo: e nelle quali è chiaramente impossibile progettare un sistema di spegnimento ad acqua, che avrebbe l'effetto di distruggere i volumi conservati.

