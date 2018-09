“Una famiglia distrutta”. Schianto in autostrada un morto e due bambini gravissimi

E' di un morto e tre feriti gravissimi, tra cui due bambini, il bilancio del tremendo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 19 settembre fra Piacenza e Castelsangiovanni, lungo l'autostrada A21 e che ha coinvolto una famiglia del Torinese. Si tratta dei due nonni, della mamma e di due nipotini che erano tutti a bordo di una Fiat Bravo che, per cause al vaglio della polizia stradale, è uscita di strada all'improvviso, dopo aver perso il controllo, mentre viaggiava in direzione di Castello. L'auto si è ribaltata fuori strada finendo nel fossato a margine della strada. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, due ambulanze della Croce rossa, l'automedica del 118 e tre elicotteri sanitari giunti da Parma, Brescia e Bologna. Sul posto pattuglie della Polizia stradale di Piacenza e di Alessandria per i rilievi. Per il più anziano purtorppo non c'è stato nulla da fare. I due bambini, in condizioni gravissime, sono stati trasportati in volo all'ospedale Maggiore di Parma. (Continua dopo la foto)



La madre è stata portata dalla Cri a Piacenza ma non è in pericolo. La nonna invece è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Pavia. Nel 2017 meno incidenti stradali ma più vittime. E' quanto sottolinea la Polizia stradale nel bilancio della propria attività nel corso dell'anno che ha visto 474.450 pattuglie di vigilanza stradale impegnate a contrastare i comportamenti illeciti alla guida dei mezzi su strade e autostrade.

Le infrazioni al codice della stradaaccertate -si legge in una nota- sono state 1.999.469 che hanno portato al ritiro di 44.305 patenti di guida e 45.875 carte di circolazione con 2.946.906 punti complessivamente decurtati.L’andamento del fenomeno infortunistico, rilevato da Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri (al 20 dicembre 2017), se da un lato ha fatto registrare una lieve diminuzione nel numero complessivo degli incidenti (72.015, il 2,5% in meno rispetto al 2016) ed in quello delle persone ferite (39.178, -0,6%), dall’altro ha espresso un lieve aumento relativamente all’incidentalità con conseguenze mortali.

Con un incremento dei sinistri (1.519) + 0,8% (12 in più) e delle vittime – (1.656 ) + 2,2% (36 deceduti in più), tendenza purtroppo confermata da Istat.La sicurezza della mobilità rappresenta una priorità per la Polizia di Stato che, con la Specialità Polizia Stradale, è da sempre alla ricerca di soluzioni avanzate in termini di tecnologia, procedure e modelli operativi, per garantire servizi più efficaci di prevenzione e di controllo. L’utilizzo sistematico del Tutor, articolato su 333 siti su un totale di circa 3.100 km di autostrada, ha consentito di accertare, dal 1° gennaio al 30 novembre 2017, 468.389 violazioni dei limiti di velocità, il 21,2% in meno rispetto all’analogo periodo del 2016, con una media di violazioni accertate per ora di funzionamento del sistema pari a 2,1.Il sistema Vergilius – attivo su alcuni tratti delle strade statali SS 1 Aurelia, SS 7 quater Domitiana, SS 309 Romea e SS 145 var. Sorrentina – nei primi 11 mesi del 2017 ha accertato 20.160 violazioni dei limiti di velocità, l’87% in più rispetto all’analogo periodo del 2016, con una media per ora di funzionamento pari a 1,1 violazioni.Il medesimo sistema, attivo sui primi 100 chilometri dell’autostrada del Mediterraneo, a tutto novembre 2017 ha rilevato 85.556 violazioni, con una media di 1,8 infrazioni per ora di funzionamento.Nel 2017 è proseguita la campagna straordinaria di controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, con l’impiego congiunto della Polizia Stradale e dei medici e personale sanitario della Polizia di Stato, per l’accertamento sull’eventuale assunzione di alcool e, soprattutto, di sostanze stupefacenti o psicotrope, interessando 80 province del territorio nazionale. Complessivamente sono stati attivati 1.015 posti di controllo, con l’impiego di 5.520 operatori e 1.575 tra medici e personale sanitario della Polizia di Stato.

