Si erano concentrate in regione Saumont e sulla collina di Aosta le ricerche di Rosella Marchand, la cinquantasettenne di Nus scomparsa lunedì scorso. La polizia, i vigili del fuoco, le altre forze dell'ordine e i soccorritori che la cercavano ipotizzavano che si fosse spostata a piedi. Non aveva il cellulare con sé. Marchand, impiegata al palazzo di giustizia di Aosta, si era allontanata dal suo posto di lavoro verso le nove, senza timbrare l'uscita. Era stata vista poco dopo nella vicina piazza Chanoux. Normalmente si recava in ufficio prendendo il treno. Nella serata di lunedì, la Questura aveva diffuso la sua fotografia, invitando chiunque potesse averla notata, o fosse in grado di fornire notizie utili, a farsi avanti. Ma il tragico epilogo è arrivato solo adesso... (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo due giorni dalla sua sparizione misteriosa, è stato rinvenuto poco fa il cadavere di Rosella Marchand nella zona dove da ieri si era concentrata l'attenzione di forze dell'ordine e vigili del fuoco. Il caso era stato affrontato ieri dalla trasmissione Pomeriggio 5 condotta da Barbara d'Urso durante la quale era stata ripercorsa la sua scomparsa avvenuta lunedì mattina dal palazzo di giustizia di Aosta dove Rosella lavorava. (Continua a leggere dopo la foto)



Gli ultimi attimi di vita di Rosella Marchand sono stati trascorsi a piedi. “Una donna allegra, sempre dinamica che difficilmente faceva gesti strani” racconta una collega ai microfoni di Pomeriggio Cinque. “Anche se negli ultimi giorni si era un po’ incupita”. La donna, cinquantasette anni, è stata definita dai colleghi di lavoro una gran camminatrice sempre sorridente. (Continua a leggere dopo la foto)



Rosella Marchand, dunque, era scomparsa da Nus, in Valle d'Aosta, lunedì 17 settembre. Il suo cadavere è stato trovato nella zona del parco Saumont di Aosta. La cinquantasettenne di Nus, impiegata al palazzo di giustizia di Aosta, si era allontanata lunedì dal suo posto di lavoro verso le nove, senza timbrare l'uscita. Poco dopo era stata vista nella vicina piazza Chanoux. Le ricerche della polizia, dei vigili del fuoco e di altre forze dell'ordine si erano concentrate da ieri proprio in quell'area. E adesso è giallo sulle cause della sua morte: gli inquirenti sono già a lavoro per risolvere quello che potrebbe essere un nuovo caso di omicidio.

