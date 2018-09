Un altro avviso di ritiro dal commercio di prodotti alimentari è stato lanciato dal sito del Ministero della Salute. Accade spesso che il Ministero comunichi che alcuni prodotti a seguito di indagini a campione svolte dalle autorità vengano ritirati dagli scaffali dei supermercati perché ritenuti pericolosi, nocivi, non sicuri, non conformi alle norme sulla tutela dei consumatori. Si tratta, quasi sempre, di prodotti commestibili anche se, talvolta, le indagini possono riguardare anche creme estetiche e altri prodotti suscettibili di entrare in contatto con gli organi interni ed esterni dell’uomo. Il ritiro coinvolge più spesso partite di alimenti su cui sono state trovate tracce di veleni, di allergeni, rischi chimici o microbiologici, eccetera. In queste situazioni simili è compito dell'acquirente rivolgersi al venditore per chiedere la restituzione del prezzo o la sostituzione del prodotto secondo la specifica procedura prevista. (Continua dopo la foto)



Dopo il richiamo da parte della Coop del 14 agosto scorso di un lotto di salmone affumicato pre-affettato prodotto dalla KV Nordic che era finito sotto la lente del Ministero della Salute per rischio batteriologico dovuto alla presenza di Listeria monocytogenes e quello più recente da parte della catena tedesca Lidl di un lotto di funghi porcini secchi speciali a marchio Baresa per la presenza di funghi di origine sconosciuta non dichiarati in etichetta, l'ultimo ritiro riguarda alcune confezioni di caffè macinato Bio per un possibile rischio chimico.

Da controlli sui campioni di caffè interessati, infatti, sono emerse percentuali di micotossine oltre i limiti consentiti dalla legge e per precauzione il lotto i questione è stato ritirati dagli scaffali di negozi e supermercati. Interessate dall'avviso di richiamo sono le confezioni da 250 grammi del caffè 100% Arabica Macinato Bio prodotto dall'azienda Corsino Corsini Spa nello stabilimento di via del Sembolino a Badia Al Pino, in provincia di Arezzo, con marchio "Il Caffè" e lotto di produzione 28/04/2019 S che corrisponde anche alla data di scadenza .

Il ritiro è stato disposto per presenza elevata di micotossine e in particolare per valori di Ocratossina A in quantità superiore ai parametri massimi stabiliti dal regolamento Ce 1881/2006. Si tratta di una micotossina prodotta da specie dei generi Aspergillus e Penicillium e normalmente presente in alcuni alimenti quali cereali, frutta secca e vino ma anche nel caffé. Secondo la normativa europea, però, in base a dati scientifici, è considerata tollerabile per l'uomo solo una dose settimanale pari a 120 ng/kg di peso corporeo. Chi avesse già comprato una delle confezioni del prodotto con lotto interessato dal richiamo non deve consumarlo ma può riportarlo nel punto vendita dove lo ha acquistato.

