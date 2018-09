“Ho mal di testa”. Poi, all’alba, la brutta scoperta. Il corpo di Luigi trovato così

Un dolore improvviso, sordo, tanto forte da svegliarlo nel cuore delle notte. Sembrava una normale emicrania, solo più forte del solito, poi la tragedia. All’alba la scoperta del cadavere. Per Luigi Nagni anconetano doc, ma da tempo residente a Cerveteri, non c’è stato nulla da fare. Si era trasferito nel Lazio per lavoro, era dirigente di Alitalia, responsabile dei piani di volo all’aeroporto di Fiumicino. Lascia la moglie, tre figli, due sorelle e gli anziani genitori.La morte di Luigi è stata uno choc per i tanti amici anconetani. Legami storici e indissolubili che rinnovava ogni estate, quando tornava in città per trascorrere le ferie nella “sua” Portonovo, dove organizzava revival a base di moscioli che lui stesso pescava. Sub professionista, aveva una passione smisurata per il mare, ma anche per la montagna: sci e arrampicate erano i suoi hobby, come anche le partite a calcetto con i colleghi di lavoro. (Continua dopo la foto)



Grande commozione ai funerali che si sono tenuti sabato nella chiesa di Borgo San Martino, quartiere di Cerveteri: di Gigi mancheranno soprattutto il sorriso, la bontà d’animo e la generosità. Difficile capire quale sia la causa della morte anche se, tra quelle più accreditate, c’è la rottura di un’aneurisma cerebrale è una protuberanza permanente, simile ad una sacca, di un vaso arterioso del cervello. L'aspetto di questa malformazione vascolare, riportato dalle immagini diagnostiche, ricorda molto quello di una bacca attaccata a un ramo.

La presenza di un aneurisma cerebrale è molto pericolosa; infatti, quando viene attraversato dal sangue circolante nel cervello, può rompersi, in quanto la parete del vaso in quel punto è più debole e fragile. Un aneurisma può formarsi in ogni vaso sanguigno del corpo umano. Tuttavia, ci sono punti, come l'aorta addominale e il cervello, in cui tale formazione è più frequente, a causa della specifica anatomia del sistema vasale ivi presente.La conseguenza più drammatica di un aneurisma cerebrale, ovvero l'ictus emorragico, si verifica, di solito, nello spazio tra il cranio, le meningi e il cervello (spazio subaracnoideo).

Si parla, in questi casi, di emorragia subaracnoidea e di ictus emorragico subaracnoideo. Secondo alcuni dati statistici italiani, circa l'1% della popolazione soffre di aneurisma cerebrale.Di questa frazione, lo 0,2-0,3% va incontro, durante la vita, a emorragia subaracnoidea. Ogni anno, il numero di persone soggette a emorragia subaracnoidea corrisponde a 10-15 individui ogni 100.000. Il 20-30% delle persone che subiscono la rottura di un aneurisma, muore prima di raggiungere l'ospedale; il 50% muore entro 30 giorni dall'evento.La fascia di età più colpita è quella che va dai 40 ai 60 anni, anche se ciascun individuo (giovane o adulto che sia) è potenzialmente a rischio.Si è constatato, infine, una maggiore predisposizione da parte della donne: il rapporto con gli uomini è di 3 a 2.

