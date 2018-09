Si concentrano in regione Saumont e sulla collina di Aosta le ricerche di Rosella Marchand, la cinquantasettenne di Nus scomparsa da ieri. La polizia, i vigili del fuoco, le altre forze dell'ordine e i soccorritori che la cercano ipotizzano che si sia spostata a piedi. Non ha il cellulare con sé. I vigili del fuoco sono presenti sul posto con unità cinofile, piloti di Sapr (droni), il Nucleo speleo-alpino-fluviale e il furgone del servizio di Topografia applicata al soccorso. Al momento non sono emerse tracce della donna. Marchand, impiegata al palazzo di giustizia di Aosta, si è allontanata dal suo posto di lavoro verso le nove, senza timbrare l'uscita. E' stata vista poco dopo nella vicina piazza Chanoux. Normalmente si reca in ufficio prendendo il treno. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Dalle 9 di ieri mattina, dunque, sono scattate le ricerche, tutt'ora senza esito. Si concentrano in regione Saumont e sulla collina di Aosta, luoghi ritenuti dagli investigatori compatibili con l’ipotesi che la donna si sia spostata a piedi (normalmente raggiungeva il capoluogo regionale in treno). Nella serata di ieri, la Questura ha diffuso la sua fotografia, invitando chiunque potesse averla notata, o fosse in grado di fornire notizie utili, a farsi avanti. (Continua a leggere dopo la foto)

Le operazioni coinvolgono Polizia, Vigili del fuoco (presenti con unità cinofile, piloti di droni, nucleo speleo-alpino fluviale e il servizio di Topografia applicata al soccorso), Soccorso Alpino Valdostano e Corpo forestale. La donna non ha telefono cellulare e gli investigatori stanno anche esaminando immagini delle telecamere di videosorveglianza di alcune zone. Rosella Marchand è alta circa un metro e settanta. Porta gli occhiali ed ha occhi castani e capelli brizzolati. L'ultima volta in cui è stata vista indossava una maglia rosa lunga e scarpe bianche.



Rosella si sarebbe allontanata dopo aver timbrato il cartellino. Si sarebbe incamminata a piedi e da quel momento, nessuno ha più saputo nulla. "Una donna allegra, sempre dinamica che difficilmente faceva gesti strani" racconta una collega ai microfoni di Pomeriggio Cinque. "Anche se negli ultimi giorni si era un po' incupita". La polizia di Aosta è alla ricerca della donna, definita dai colleghi di lavoro una gran camminatrice sempre sorridente. La polizia sta visionando le telecamere cittadine di videosorveglianza per ricostruire il tragitto della donna. Chiunque abbia notizie utili è invitato a contattare la Questura di Aosta allo 0165279111.



Intanto, continuano le ricerche anche per l'altra donna scomparsa (da ormai oltre un mese): Gessica Lattuca. A parlare nelle ultime ore è il fratello che rivela: "Ringrazio tutti quelli che sono presenti – ha detto il fratello di Gessica dopo la marcia – , la gente, i giornalisti e le autorità che si interessano. Favara è un paese omertoso. Io continuo a cercare mia sorella ovunque, sono stanco ma continuo a cercare non mi fermo. Continuo a pensare che mia sorella non è stata rapita ma penso sia andata con qualcuno che conosceva e non ha fatto più ritorno".

