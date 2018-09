“Ci mancherai”. L’auto si ribalta e per Miriam non c’è nulla da fare. Lascia due figli piccoli

Sangue e dolore lungo le strade italiane nelle ultime ore. Incidenti mortali e carambole fatali. Come quella che ha stroncato per sempre i sogni Denise Fugi morta a soli 25 anni in un incidente a Livorno, mentre tornava a casa dalla discoteca con il suo scooter. 25 anni Denise non li aveva ancora compiuti, li avrebbe fatti tra qualche giorno, intanto, visto che era sabato sera, aveva lavorato come spesso accadeva in discoteca, ma proprio tornando a casa intorno alle 3.45 ha perso la vita. E ancora, nella notte a Fuorigrotta, Napoli, si è registrato un violentissimo impatto tra un'auto di grossa cilindrata ed uno scooter, avvenuto intorno all'1.30 in via Caio Duilio – all'incrocio di via Cumana – a Fuorigrotta. La vettura ha travolto il mezzo a due ruote, non dando alcuno scampo all'uomo alla sua guida. Cinquant'anni circa, residente del Parco del Sole, è morto sul colpo. Ma non è l'unico tragico incidente delle ultime ore che coinvolge la Campania nelle ultime ore. (Continua a leggere dopo la foto)

Un'auto si è ribaltata in traversa Arenella, a Ischia, ed è morta una giovane mamma. Il tragico incidente stradale ieri mattina ai piedi del Monte Vezzi a Ischia. Non c'è stato scampo per Miriam Gurlaccio, 38 anni, ferita invece la madre che era alla guida della vettura. Le due donne erano andate a pulire una cantina e verso le 13 stavano rientrando con la loro auto percorrendo una stradina con una forte pendenza. Secondo i carabinieri, giunti poco dopo sul posto per i rilievi del caso, la pendenza era di circa 20-30%. Cosa sia accaduto è in corso di accertamento. Intanto, il sostituto procuratore di turno ha disposto l'effettuazione dell'esame autoptico sulla salma di Miriam sequestrata dai carabinieri.



Per cause oggetto di accertamento da parte dei Carabinieri l'auto si è ribaltata completamente e la donna è quasi del tutto sbalzata fuori dall'abitacolo. La donna è morta dissanguata. La mamma di Miriam è rimasta ferita ma non in gravi condizioni ed è ricoverata al Rizzoli. La vittima lascia due figli, di 8 e 12 anni. Sconvolta la comunità isolana per la dipartita della giovane madre.



Anche la società calcistica "Futura Ischia", con un messaggio di cordoglio, si è voluta stringere intorno alla famiglia della donna scomparsa tragicamente. La notizia della morte di Miriam ha sconvolto amici e parenti che nelle ultime ore hanno invaso i social di messaggi di dolore e solidarietà per la famiglia della 38enne. "Ci mancherai Miriam" scriva un'amica.

