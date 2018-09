Un inizio di settimana da dimenticare. Lunedì 17 settembre difficilmente sarà dimenticato a Napoli, precisamente nei Quartieri Spagnoli. Grossa esplosione ai Quartieri Spagnoli di Napoli poco dopo le 12.30 di lunedì 17 settembre, ci sono morti e feriti. Il fatto è avvenuto in via Don Minzoni, nella zona di via Rosario a porta Medina. Secondo le prime ricostruzioni, confermate dalle forze dell'ordine, il boato è stato avvertito al sesto piano di un palazzo ubicato nella parte alta dei Quartieri, vicino al corso Vittorio Emanuele. A darne notizia è FanPage: in questo momento sulla zona si è alzato anche un elicottero delle forze dell'ordine, sul posto stanno convergendo soccorsi e si sta verificando anche la presenza di altre persone coinvolte nello scoppio dell'appartamento. (Continua a leggere dopo la foto)



La vittima è una donna anziana, feriti i due figli che erano in quel momento nello stabile. Si propende – ma su questo faranno chiarezza le successive indagini – per la deflagrazione generata da una fuga di gas che ha causato anche un principio d'incendio tuttavia subito circoscritto. Dalle foto riportate da Fanpage si intuisce che si tratta di un vero e proprio ‘budello': la zona dove è avvenuta l'esplosione è un vicolo di pochi metri di larghezza all'interno del quale è anche complesso operare. L'area è stata interdetta al passaggio dei residenti. (Continua a leggere dopo la foto)



Le ipotesi al momento è quella dell'esplosione di una bombola di gas, o una caldaia, in una casa all’ultimo piano dell’edificio al civico 6. Sul posto la polizia di Stato e i vigili del fuoco; ci sarebbero un morto e due feriti ma proseguono le ricerche per verificare la presenza di altre persone coinvolte nell’esplosione e nell’incendio scaturito subito dopo. Secondo quanto riportato da Il Mattino sarebbe stata estratta viva una donna. Le notizie, però, al momento sono alquanto sommarie. (Continua a leggere dopo la foto)



Del resto, come spiega il quotidiano partenopeo, non è ancora chiara la ricostruzione della dinamica, dai successivi controlli si stabilirà se si è trattato di un incidente o di un episodio doloso. Quello che appare certo è che oggi era in programma lo sgombero dell'appartamento.

Leggi anche:

“È in gravi condizioni!”. Paura per i Negramaro: proprio ora che aspetta un figlio. Portato d’urgenza in ospedale

fbq('track', 'STORIE');