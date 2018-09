Un incubo andato avanti per quasi dodici mesi. Un amico di famiglia, conosciuto da tutta la vita dai genitori, si è rivelato per quello che nessuno vorrebbe mai credere. L'uomoavrebbe dovuto aiutare l’adolescente nell'utilizzo del computer; invece sono cominciati gli abusi, andati avanti per oltre un anno, fino a quando la vittima non ha raccontato quello che gli stava accadendo. Un uomo avrebbe costretto un adolescente a fare sesso con lui, filmando anche il ragazzino e realizzando materiale pedopornografico. L’orco, un quarantenne amico di famiglia, è stato ora arrestato dai carabinieri della Compagnia di Alatri, in provincia di Frosinone. Dal 2017 fino a qualche settimana fa questa triste storia è andata avanti. La prima ad accorgersi di un mutamento nell'atteggiamento quotidiano del figlio è stata la madre che si è insospettita e, pian piano, è riuscita a farsi raccontare il motivo della sua angoscia. (Continua a leggere dopo la foto)



A far scattare le indagini è stato il racconto fatto dal minorenne ai suoi genitori, che hanno poi denunciato tutto ai militari dell'Arma. Secondo quanto stabilito dagli investigatori, al termine di complessi accertamenti, l'uomo, in tempi diversi, dall'inizio del 2017 fino alla scorsa primavera, avrebbe approfittato dell'adolescente, costringendolo a subire rapporti sessuali. Nel suo pc i carabinieri hanno anche trovato immagini di altri minori ritratti in espliciti atteggiamenti sessuali. Chiaro e sconcertante, come lo hanno definito gli inquirenti, il quadro emerso dalle attività di indagine.



Il minore che ha avuto il coraggio di liberarsi del suo fardello, non è il solo ad essere caduto nella rete del quarantenne. L'inequivocabile responsabilità penale del pedofilo, appurata nel corso dell'intensa attività investigativa svolta dai Carabinieri che hanno ricostruito minuziosamente la brutta vicenda, ha portato gli investigatori ad avanzare la richiesta di una misura cautelare tesa ad evitare la reiterazione del reato.



Così, su provvedimento del tribunale ordinario di Roma, per l’uomo è scattato l’arresto con le accuse di violenza sessuale aggravata in danno di un minorenne, prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Frosinone.

