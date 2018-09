Una domenica tragica. Questa mattina la notizia di una terribile tragedia a Sesto San Giovanni, appena fuori Milano. Una ragazzo di 15 anni è morto in ospedale dopo essere precipitato da 25 metri all'interno di una condotta di aerazione nel centro commerciale Sarca a Sesto San Giovanni (Milano).Da una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l'adolescente si sarebbe arrampicato con un gruppo di amici sul tetto della struttura. Ad un certo punto però sarebbero stati individuati dal servizio di vigilanza. Forse per scappare e sfuggire ai controlli, uno del gruppo si sarebber arrampicato in una condotta di areazione che si trovava sul tetto. Ma all'improvviso avrebbe perso la presa precipitando all'interno del cunicolo di metallo facendo un volo di oltre 25 metri. E' accaduto attorno alle 22.20. Per i soccorsi è stato estremamente difficile raggiungere il ragazzo per estrarlo dalla conduttura di ventilazione. (Continua dopo la foto)



Altra tragedia di questa domenica 16 settembre arriva da Venezia. Poco dopo le 18, i vigili del fuoco sono intervenuti presso un’attività commerciale edile in canale della Scomenzera a Venezia per il rovesciamento di un muletto: nell'incidente un minore è rimasto schiacciato e ha perso la vita. Si erano introdotti in un deposito di materiali edili. Non si sa ancora cosa sia successo, ma per uno dei due ragazzini, minorenni, è finita in tragedia. (Continua a leggere dopo la foto)



È morto, schiacciato da un muletto. L'attività commerciale edile si trova in canale della Scomenzera a Venezia. Scattato l'allarme sul posto sono giunti i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che constatare la morte del ragazzino mentre i carabinieri, la polizia, i vigili e la Capitaneria di porto stanno cercando di ricostruire la vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)



Sul luogo della tragedia sono intervenuti la polizia municipale, la questura, i carabinieri e la capitaneria di porto per accertare come mai i due giovani si trovassero all'interno della grande area di commercio edile. Non si esclude l'ipotesi che i due giovani si siano introdotti abusivamente all'interno. Resta ancora da chiarire il motivo per il quale i due ragazzini siano entrati nel cantiere, che era chiuso, e la vittima si sia avvicinata al mezzo.

Leggi anche:

“Follia!”. Minorenne ruba l’auto del padre: investe una 17enne e fugge. Lei è grave

fbq('track', 'STORIE');