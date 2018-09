“Ci siete?”. Poi i vicini aprono la porta e si trovano davanti una scena raccapricciante

Uccide l'anziana moglie e poi si spara un colpo alla testa. Il tragico omicidio-suicidio è avvenuto ad Agliana, in provincia di Pistoia. Dai primi accertamenti compiuti dai carabinieri della compagnia di Pistoia, Franco Matteini, 83enne, ha prima colpito la moglie, Maria Grazia Innocenti (81 anni) con un colpo di pistola di piccolo calibro che possedeva, e poi ha rivolto l'arma verso la propria testa suicidandosi.I corpi dei due coniugi, che vivevano soli, sono stati scoperti attorno alle 19,30 di ieri sera perché la tv era a forte volume e la porta di casa era sempre aperta. Sono in corso accertamenti sulle motivazioni del tragico gesto che potrebbero essere connesse alle condizioni di salute della coppia. Su disposizione della procura le salme sono state inviate all'ospedale San Jacopo per l'autopsia. Secondo i carabinieri della compagnia di Pistoia e del nucleo investigativo, scrive il Tirreno, l'uomo ha sparato alla moglie alla testa con una pistola di piccolo calibro. (Continua dopo la foto)



Contro la moglie avrebbe sparato un solo colpo. Potrebbe essere un gesto pianificato da tempo. E non viene escluso che l'uomo abbia volutamente acceso la tv ad alto volume e spalancato la porta apposta, per dare un segnale e farsi ritrovare prima possibile.Gli accertamenti dell'Arma hanno preso subito in considerazione le condizioni di salute della donna, fatto noto tra i conoscenti della coppia di anziani, come uno dei motivi che potrebbero aver fatto scattare il gesto omicida-suicida.

Gli stessi vicini hanno riferito che la moglie era da tempo malata e che il marito, preoccupato anche per le proprie condizioni di salute, la assisteva con costanza ed attenzione. Intanto, mentre continuano ad essere effettuati i rilievi nella casa, il magistrato di turno della procura di Pistoia ha stabilito che le salme vengano trasferite all'ospedale San Jacopo per l'autopsia.Nell’ultimo decennio, in Italia, la quota di omicidi avvenuti in ambito familiare ha oscillato da un minimo del 63% nel 2010 ad un massimo del 77% nel 2014.

Per poi scendere al 73,2% nel 2016. Le differenze di genere sono sostanziali: sempre nel 2016, i maschi vittime di omicidio sono 251 e tra questi 40 (il 16% circa) sono stati uccisi nell’ambito delle relazioni familiari.Anche la dinamica nel tempo degli omicidi mostra notevoli differenze di genere. La costante riduzione del numero di omicidi registrata negli ultimi decenni ha riguardato principalmente individui di sesso maschile.

