“Fabio non ce l’ha fatta”. Ancora sangue sulle strade italiane

Erano da poco passate le 17.30 quando, in un tratto di strada nel comune di Valdastico, in località Pedescala, lungo il Costo vecchio, una delle arterie che conducono sull'Altopiano di Asiago la moto guidata dal centauro 72enne Fabio Cracco, residente a Verona, è uscita di strada.Tra i primi a soccorrerlo alcuni automobilisti di passaggio, tra cui un'infermiera che ha tentato di rianimarlo. Nel frattempo è stato dato l'allarme alle forze dell'ordine e poco dopo, in elicottero, è arrivato il personale del Suem, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso: per l'uomo, che probabilmente è morto sul colpo a causa della gravi ferite riportate, non c'è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Schio. In Italia - secondo i dati 2017 appena svelati dall'Istat - ci sono stati più morti rispetto all'anno precedente (+2,9%), nonostante un lieve calo di sinistri e feriti (rispettivamente -0,5 e -1%). (Continua dopo la foto)



E' questa l'impietosa fotografia di un mondo che ha costi sociali pari a 19,3 miliardi di euro l'anno, l'1,1% del Pil,Numeri (presentati finalmente con maggiore tempestività rispetto al passato, lode all'Istat su questo fronte perché altrimenti è inutile lavorare sulla sicurezza stradale con statistiche vecchie) che parlano chiaro: nel 2017 ci sono stati 3.378 lenzuoli bianchi stesi sull'asfalto contro i 3.283 del 2016. E, come dicevamo, con 174.933 incidenti rispetto ai 175.791 dello scorso anno c'è stata una piccola riduzione dei sinistri.

Stesso discorso per i feriti (246.750 erano 249.175 nel 2016: -1%), stabili i feriti gravi (oltre 17.000: 5 ogni vittima, 68% uomini, 32% donne). Scende così da 5,3 a 5,1 il rapporto feriti gravi/decessi.Insomma il Rapporto ACI-ISTAT, ci propone una situazione a tratti sorprendente, dove si scopre che gli anziani (75-79 anni) sono le prime vittime visto che rappresentano il 7,8% del totale. Ma è per i motociclisti (+11.9% di morti) e pedoni (+5,3%) che suona l'allarme. In compenso diminuiscono le vittime fra ciclomotoristi (-20,7%, ma solo perché il mercato di cinquantini di fatto non esiste più) e ciclisti (-7,6%).

Nel 2017 è calato poi anche il numero di incidenti su alcune arterie (130.461; -0,5% su strade urbane; 35.077, -0,7% su quelle extraurbane), mentre è aumentato in autostrada, (9.395; +0,4%), analogamente sono diminuiti anche i feriti in città e sulle strade extraurbane (174.612 e 56.294 rispetto a 176.423 e 56.962 del 2016, pari a -1%, e -1,2%). Crescono, invece, (+8,0%) i morti su autostrade (incluse tangenziali e raccordi) e strade extraurbane (+4,5%), mentre diminuiscono (-5,8%) quelli all’interno dei centri abitati dei grandi Comuni.

Ti potrebbe interessare: “Basta”. Choc: la Ferragni sparisce da Instagram. Fan terrorizzati

fbq('track', 'STORIE');