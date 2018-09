Una storia straziante che restituisce un briciolo di umanità a una società spesso 'squarciata' da eventi disumani. A Conselve, provincia di Padova, la scena che i vigili del fuoco si sono trovati davanti è stata straziante. Lo hanno trovato sul letto della madre. A proteggerla, o a cercare riparo, poco importa. E con lei è morto, vittime del fumo che ha riempito la loro abitazione, togliendo ogni possibilità di respiro. Alle 2.30 di questa notte, in via Padova a Conselve, madre e figlio sono morti nel rogo della loro casa: si tratta di Rosa Lamberti e Angelo Volpi, 89 e 42 anni. A darne notizia è Il Mattino di Padova: i due dormivano al piano superiore dell’abitazione. L'incendio, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è nato al piano terra ed è stato alimentato – pare da una prima ricostruzione – da due bancali di pellet. (Continua a leggere dopo la foto)

È stato Angelo Volpi, quarantaduenne, disabile, a chiedere aiuto lanciando urla e grida dalla finestra. Sanitari del 118 e vigili del fuoco da Piove di Sacco hanno fatto il possibile per salvare madre e figlio, che sono stati estratti dalla loro camera prima che le fiamme potessero raggiungerli. Non ancora accertate le cause che hanno innescato, alle prime ore di questo tragico giovedì, l'incendio divampato al piano terra nel garage, e poi domato dai vigili del fuoco arrivati da Piove di Sacco e Padova con tre automezzi e 10 uomini.



I soccorsi hanno trovato Angelo accanto alla madre. Forse, almeno lui, poteva salvarsi, ma ha scelto di stringersi alla donna. I pompieri sono riusciti a liberare Rosa e Angelo intervenendo da una finestra. Il quarantaduenne, al loro arrivo, era ancora vivo, anche se in condizioni disperate. È morto tuttavia dopo pochi attimi. L'area, durante le operazioni di soccorso che sono durate fino a quasi le 5, è stata sgomberata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sgomento e dolore a Conselve dove Angelo Volpi e la mamma erano conosciuti da tutti e benvoluti. Ma soprattutto il ragazzo disabile sapeva farsi apprezzare nel piccolo paesino veneto. E adesso la comunità è in lutto.



A prendere parola, al Mattino di Padova, è Antonio Ruzzon, vicesindaco di Conselve: "Difficile poter trovare le parole giuste per raccontare quanto accaduto. Oggi è davvero un giorno triste per tutti noi, il Paese è in lutto. La famiglia Volpi è una delle più conosciute e stimate in zona. Ma anche e soprattutto perché abbiamo perso Angelo: era davvero uno di noi, non è un modo di dire".

