“Mio Dio!”. Gratta e vince 5 milioni. Ma l’emozione è troppa e ‘finisce’ così

La sorpresa è stata così grande che la donna ha accusato un malore ed è svenuta proprio all'interno della tabaccheria di Grosseto dove aveva sfidato la sorte. Un gratta e vinci da venti euro che le ha permesso di vincere cinque milioni. Residente in città e cliente affezionata del locale a due passi dal Tribunale, quando la fortunata vincitrice si è ripresa, ha festeggiato la vincita e ha fatto perdere le proprie tracce. I titolari dell'esercizio mantengono la massima riservatezza sull'identità della vincitrice. Per tutto il giorno decine di curiosi hanno assediato la tabaccheria, cercando di indovinare il nome della vincitrice. "Si tratta di una cliente che vuole rimanere anonima - ha detto all'Ansa il titolare. - Una signora che si merita tutta questa fortuna perché è davvero una persona perbene". Prontamente soccorsa dopo il malore, la donna ha condiviso la sua gioia con i titolari della tabaccheria e poi è scomparsa. (Continua a leggere dopo la foto)



"Gli abbiamo fatto i complimenti - ha proseguito il titolare del locale; - quel biglietto l'ho ordinato io insieme ad altri e gliel'ho venduto proprio io. Che dire: è stata un'emozione fortissima anche per me". Solo ieri la fortuna è arrivata ad Arezzo, in Toscana, dove grazie a un biglietto di lotteria istantanea è stata registrata la vincita di un milione di euro. Avete letto bene: un milione di euro. Il fortunato ha tentato la svolta acquistando un '100X', che è un Gratta e Vinci che costa 20 euro in cui si moltiplica (fino a cento in questo caso) la cifra del premio corrispondente.

Come spesso accade, non si sa chi sia il neo milionario che tra poco, se non è già successo, vedrà lievitare il suo conto corrente in banca. È rimasto anonimo il fortunato vincitore (o vincitrice, non è dato saperlo) che ha comprato il tagliando ad Arezzo. Chiunque sia, tuttavia, ha trovato un modo molto originale per farsi vivo nel punto vendita dove ha acquistato quel biglietto 100X che vale ben un milione di euro. A raccontare questo curioso particolare è stata l'agenzia Agimeg.

Pur rimanendo nell'anonimato, il vincitore del Gratta e Vinci in questione ha pensato quantomeno di ringraziare l'uomo senza il quale tutto questo, cioè la vincita milionaria, non sarebbe accaduto. Ovvero il titolare dell'edicola Paper&Co del Centro Coop di Arezzo. Lui si chiama Marco Gagliardi e all'agenzia Agimeg ha raccontato la sua sorpresa nel venire a scoprire che proveniva proprio dalla sua attività un Gratta e Vinci milionario.

“Non ci credevo”. Vince 1 milione al Gratta e Vinci, poi il gesto spiazzante