Starbucks è sbarcato in Italia. A qualche giorno dall’inaugurazione del primo store nel Bel Paese, non si ferma il clamore che sta accompagnando l'evento: "Il caffè di Starbucks? Troppo caro". Parola di Unione Nazionale Consumatori, che in una nota firmata dal suo presidente Massimiliano Dona denuncia prezzi dell'80% più alti rispetto alla media. Ma quanto costa prendere una tazza della bevanda più amata dagli italiani nei locali del colosso americano appena sbarcato a Milano? "Il caffè - spiega Dona - viene venduto a 1.80 euro se espresso, 3.50 euro all'americana, per poi salire per caffè più sofisticati". 4.50 euro, invece, il costo di un normale cappuccino. Prezzi alti, in effetti, se comparati agli ultimi dati ufficiali disponibili dell'Osservatorio prezzi e tariffe del ministero dello Sviluppo economico: in media il caffè espresso a Milano costa infatti un euro, 1.10 euro la quotazione massima. Da Starbucks, rileva quindi l'Unc, si paga l'espresso mediamente 80 centesimi in più rispetto al resto della città, 70 centesimi di differenza considerando i bar più cari. (Continua a leggere dopo la foto)



Prezzi esosi o no, la verità è che, nei primi giorni d'apertura del nuovo store di piazza Cordusio, a Milano, Starbucks ha già fatto incetta di clienti. File chilometriche, anche sotto la pioggia, per poter ammirare da dentro il primo store italiano della nota catena internazionale. La roastery, si legge sul sito ufficiale, "rende omaggio alla passione e all'arte del caffè" con "i metodi e le tecniche a lenta fusione" dedicati a una delle bevande più amate dagli italiani per offrire un'"esperienza multisensoriale". Tutto in uno spazio di oltre 2mila metri quadrati, quello dell'ex palazzo delle Poste, con diversi bar, la torrefazione e un patio che ospita un murale dell'artista Agostino Iacurci, che ha realizzato un'illustrazione dedicata alla vita del caffè. Ma la giornata odierna è stata 'rovinata' da un inconveniente... (Continua a leggere dopo la foto)



A darne notizia è il Corriere della Sera. L'allarme antincendio è scattato e il nuovo Starbucks di piazza Cordusio a Milano è stato evacuato: tutti i clienti hanno dovuto raggiungere le uscite più vicine. È accaduto proprio oggi, mercoledì 12 settembre, intorno alle 13.20, nella nuova Starbucks Reserve Roastery inaugurata con una grande festa giovedì scorso. Verso ora di pranzo la caffetteria era piena. "Stavo prendendo il caffè dopo aver pranzato - racconta un cliente al CorSera - quando abbiamo sentito suonare l'allarme. Poi abbiamo sentito un annuncio in italiano e in inglese che invitava tutti i clienti a raggiungere l’uscita più vicina, dato che si era attivato un allarme antincendio. Io ho preso un’uscita di sicurezza sul retro". (Continua a leggere dopo la foto)



Gli annunci sono stati ripetuti tre volte e tutti i presenti, parecchie decine di persone, sono usciti all’esterno. Non c’è stata nessuna scena di panico e tutto si è svolto con regolarità. L’allarme è rientrato dopo pochi minuti e nel locale non si è verificato nessun incendio, tanto che i vigili del fuoco non sono stati neppure chiamati.

