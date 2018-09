“Mamma, no!”. Tragedia in autostrada, muore davanti ai figli. Cosa è successo

Un piccolo incidente alle porte di Milano a poco più di un chilometro dal casello per uscire dalla A8. Nulla di particolarmente grave. Così, una giovane mamma di 38 anni, è scesa dalla macchina per mettere in sicurezza i figli di 5 e 8 anni ma pochi secondi dopo la tragedia. Un’auto che avanzava nel suo stesso senso di marcia l’ha travolta uccidendola sul colpo. I figli, come gli altri automobilisti rimasti coinvolti nello schianto - una donna di 37 anni e due uomini di 32 e 54 anni – sono sotto choc. Sul posto sono stati inviati anche i vigili del fuoco. Altro che dimezzamento delle vittime da incidenti stradali entro il 2020: in Italia - secondo i dati 2017 appena svelati dall'Istat - ci sono stati più morti rispetto all'anno precedente (+2,9%), nonostante un lieve calo di sinistri e feriti (rispettivamente -0,5 e -1%). E' questa l'impietosa fotografia di un mondo che ha costi sociali pari a 19,3 miliardi di euro l'anno, l'1,1% del Pil. (Continua dopo la foto)



Numeri (presentati finalmente con maggiore tempestività rispetto al passato, lode all'Istat su questo fronte perché altrimenti è inutile lavorare sulla sicurezza stradale con statistiche vecchie) che parlano chiaro: nel 2017 ci sono stati 3.378 lenzuoli bianchi stesi sull'asfalto contro i 3.283 del 2016. E, come dicevamo, con 174.933 incidenti rispetto ai 175.791 dello scorso anno c'è stata una piccola riduzione dei sinistri. Stesso discorso per i feriti (246.750 erano 249.175 nel 2016: -1%).

Stabili i feriti gravi (oltre 17.000: 5 ogni vittima, 68% uomini, 32% donne). Scende così da 5,3 a 5,1 il rapporto feriti gravi/decessi. Insomma il Rapporto ACI-ISTAT, ci propone una situazione a tratti sorprendente, dove si scopre che gli anziani (75-79 anni) sono le prime vittime visto che rappresentano il 7,8% del totale. Ma è per i motociclisti (+11.9% di morti) e pedoni (+5,3%) che suona l'allarme.

In compenso diminuiscono le vittime fra ciclomotoristi (-20,7%, ma solo perché il mercato di cinquantini di fatto non esiste più) e ciclisti (-7,6%).Nel 2017 è calato poi anche il numero di incidenti su alcune arterie (130.461; -0,5% su strade urbane; 35.077, -0,7% su quelle extraurbane), mentre è aumentato in autostrada, (9.395; +0,4%), analogamente sono diminuiti anche i feriti in città e sulle strade extraurbane (174.612 e 56.294 rispetto a 176.423 e 56.962 del 2016, pari a -1%, e -1,2%). Crescono, invece, (+8,0%) i morti su autostrade (incluse tangenziali e raccordi) e strade extraurbane (+4,5%), mentre diminuiscono (-5,8%) quelli all’interno dei centri abitati dei grandi Comuni.

