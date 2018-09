“Uno schianto, poi la moto in fiamme”. E Pietro muore sul colpo: un addio straziante

Gravissimo incidente stradale a Costa Serina, poco dopo le 17,30 di martedì 11 settembre. Un uomo di 59 anni, Pietro Pesenti, residente nella frazione Spino al Brembo di Zogno, è morto dopo una rovinosa caduta dalla moto, in via San Lorenzo. Il centauro era a bordo di una Kawasaki di grossa cilindrata quando ha improvvisamente perso il controllo della due ruote. In seguito al violento impatto con l’asfalto, il mezzo ha perso benzina e preso fuoco. Pare che il centauro abbia fatto tutto da solo, andando a sbattere contro un muretto. Sul posto, per i soccorsi, sono arrivate l’automedica e l’ambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano: il 59enne è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. Per spegnere le fiamme sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. Dei rilievi del caso si sono occupati i Carabinieri del comando di Zogno. (Continua a leggere dopo la foto)



L’incidente si è verificato sulla strada provincia 30, in via Moro, a Costa Serina: sul posto l’ambulanza e l’automedica ma vani sono stati tutti i tentativi di rianimare il 59enne. Presenti anche i vigili del fuoco di Zogno e le forze dell’ordine. Nel 2017 ci sono stati meno incidenti stradali ma più vittime rispetto al 2016: il numero dei morti è aumentato del 2,9% rispetto all'anno precedente. Tra le cause più rilevanti la distrazione (quali sono i rischi e le sanzioni), il mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo e la velocità troppo elevata. È quanto si legge sul rapporto dell'Istat sugli incidenti stradali nel 2017.

Secondo i dati dell’Istituto di statistica, lo scorso anno si sono verificati in Italia 174.933 sinistri con lesioni a persone contro i 175.791 del 2016, mentre le vittime sono state 3.378 e i feriti 246.750 (l'anno precedente erano stati, rispettivamente, 3.283 e 249.175). I morti tornano ad aumentare (+2,9%) dopo la flessione del 2016 e la battuta d'arresto dei due anni precedenti; in lieve diminuzione, invece, incidenti e feriti (rispettivamente -0,5% e -1,0%). Il tasso di mortalità stradale passa da 54,2 a 55,8 morti per milione di abitanti tra il 2016 e il 2017, tornando ai livelli del 2015. Rispetto al 2010, le vittime della strada diminuiscono del 17,9%.

Comportamenti errati di guida e distrazione (35.761), mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo (32.362) e velocità troppo elevata (23.087): sono queste le prime tre cause degli incidenti stradali. Le circostanze accertate o presunte dagli organi di rilevazione, alla base degli incidenti stradali con lesioni a persone, sono sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente. L’Istat precisa che le tre cause elencate in precedenza costituiscono complessivamente il 40,8% dei casi accertati o presunti.

